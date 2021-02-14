綠浪席捲全球　大麻板塊勢成今年大牛股｜大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-02-14 10:36

繼遊戲驛站GME挾爆大鱷空倉後，Reddit分壇WallStreetBets（WSB）近日將矛頭指向大麻版塊，一篇帖文稱大麻股Tilray和Aphria的合併交易讓兩者有炒上空間，加上市場憧憬美國加快大麻合法化，讓大麻板塊估值爆升至不合理水平，究竟大麻股升勢是曇花一現，還是長期逐利的對象?

去年10月，時任候選副總統哈里斯（Kamala Harris）早已揚言，拜登政府將使大麻合法化。隨著拜登正式就任美國總統，參眾兩院又落入民主黨控制，市場對大麻產業另眼相看，今年以來大麻板塊股價迎來小高潮，至上周三，包括Tilray、Canopy Growth、Aphria、Aurora Cannabis及Sundial Growers股價接近或創新高。

當中，兩隻大麻股合併交易的主角Tilray及Aphria周三盤中分別創67美元及32.29美元的歷史新高，即使周五回軟至29美元及16.94美元，但仍較去年底止累升51%及144%。

繼遊戲驛站GME挾爆大鱷空倉後，Reddit分壇WallStreetBets（WSB）近日將矛頭指向大麻版塊。（網上截圖）

行業門檻低 個股極波動 投資宜大麻ETF

事實上，種植大麻的行業門檻確實不高，產業結構很難出現由少數大麻企業把持的寡頭壟斷，加上大麻個股表現非常波動，所以投資大麻板塊可能的最佳途徑是投資大麻股ETF，包括只投資美國跨州大麻商的MSOS、只投資美加大麻商的YOLO、專注全美大麻商的HMUS及投資28隻股的THCX，都是交投相對活躍的選擇，留意是大部分屬主動式管理，表現受ETF主題、選股方式及基金經理的功力有直接關係。

此外，所謂大麻合法化，層次要分娛樂及醫藥的使用，意味部分支持醫用大麻的州份未必容許大麻作一般零售用途，而專營醫用大麻的企業屬低增長業務，因為有技術門檻提取制藥的要求，起步慢，政府審批期長，另一項要留意的是，美國大麻合化對加國大麻股的利好不多，理由是面向市場及監管法規不同，這些都需要投資者做足大麻行業的功課，才能事半功倍。

大麻合法化，層次分娛樂及醫藥的使用。（資料圖片）

市場憧憬美國大麻合法化，冀能重演2018年大麻板塊的大牛市，當年加拿大將大麻合法化，而美國大麻合法化涉及的市場規模遠遠大於加拿大，所以華爾街投行亦將大麻業喻為未來十年增長最快的產業之一。

假設美國聯邦政府通過大麻合法化，將可為至今仍遭傳統銀行融資拒諸門外的的大麻產業提供合法資金渠道，從而使部分機構投資者重新對大麻企業重開投資大門，這樣對資金左支右絀、經營現金流薄弱的大麻企業無疑是利好消息。退一步想，大麻合法化即使未能在聯邦政府層面一蹴而至，但只要是州份層面的持續推動，對大麻產業發展已有一定助力。

15州撐合法化 2024年銷售料370億美元

過去十年，美國公眾對大麻看法發生根本性變化，2000年中，只有約三分之一美國人支持使用大麻合法化，但到了2018年和2019年，全美支持大麻使用合法化的比率創66％歷史新高，近年美國各州開始推動大麻合法化的立法程序，形成紅藍兩黨以外的綠色浪潮。有大麻市調分析機構預測，至2024年美國合法大麻的銷售額高達370億美元，較五年前增長一倍。

過去十年，美國公眾對大麻看法發生根本性變化。（資料圖片）

現時全美有15個州贊成娛樂和醫藥用的大麻，但迄今只有10個州對成人使用大麻的銷售和消費開綠燈，包括阿拉斯加、加州、科羅拉多、伊利諾伊、緬因、馬薩諸塞、密西根、內華達州、俄勒岡及華盛頓。其中，伊利諾伊為首個完全將大麻在娛樂消費和銷售合法化的州份，而加州的大麻市場規模則是美國以至全球最大，市場預計至2030年，加州能實現110億美元的年銷售額。

其餘5個州已經通過立法或投票通過將成人用大麻合法化（用於醫療用途），但尚未全面開設零售網絡，包括亞利桑那、蒙大拿、新澤西、南達科他及佛蒙特。

當北美普遍將大麻醫療合法化下，聯合國於去年12月2日以27票贊成﹑25票反對，歷史性通過承認大麻的醫療用途、將大麻從《1961年麻醉品單一公約》附表四中刪除。支持議案的包括美﹑英等西方國家。目前全球有50多個國家接受大麻作為藥物用途，加拿大﹑烏拉圭和美國15州更將休閒大麻合法化，而墨西哥和盧森堡亦正在修例，當中盧森堡成為歐洲首個將醫用大麻合法化、擁有少量娛樂用大麻非刑事化的國家，意味全球大麻市場已初具規模，美國大麻股的銷售市場應不局限於美國本土。

2018年2月8日，在加洛杉磯的一個藥房，陳列著各種可供娱樂使用的醫用大麻品系。

大麻股多現金緊絀 或趁今輪炒作配股籌資

除了監管政策出現利好因素外，對大麻股的利好還不止於此。最近華爾街分析師上調大麻板塊的評級，刺激部分投資者對於這一新興行業盈利潜力的想像空間。

然而，大麻行業的負面影響是信貸緊張，華爾街對大麻股板塊並不友善，參考一些大麻商最近財務數據，大麻公司所擁有的現金水平大多不足其半年使用，除了機構投資者不太願意投資大麻股外，薪酬費用及銷售成本大幅上升，大麻企業要實現經常性盈利增長仍有極大困難。

正因為大麻行業面對嚴重的現金短缺，所以最近大麻股炒作下的巨幅波動，可能讓遭傳統融資渠道拒諸門外的大麻企業獲得股本融資的難得機會，亦能保證產業持續發展，只要未來大麻市場需求穩定增長，有盈利模式的大麻股將是入市的首選，例如GrowGeneration（GRWG）及 Trulieve（TCNNF）。大麻股近期一度炒作瘋狂，投資者或可以趁今次回調伺機入市，以值博下一波股價的爆升。