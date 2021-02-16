歐盟統計局：2020年中國超越美國成為歐盟最大的貿易夥伴

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-16 10:06

根據歐盟統計局（Eurostat）公佈的資料顯示，2020年歐盟與中國的貿易總額達到5860億歐元並超過與美國的貿易總額，意味著中國成為該年度歐盟最大的貿易夥伴。

據美國Politico新聞網站2月15日信息，根據歐盟統計局當天公佈的資料，2020年歐盟與中國的進出口貿易總額出現增長，同期歐盟與美國的進出口貿易總額卻急劇下降。

資料顯示，2020年歐盟對中國的出口額達到2,025億歐元，按年增長2.2％，自中國進口額達到3,835億歐元，按年增長5.6%。同期歐盟對美國的出口額下降8.2%，自美國進口額下降13.2％，意味著中國取代美國成為了歐盟最大的貿易夥伴。

此外受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，歐盟對除中國以外的其他國家或地區出口額按年下降9.4％，進口額按年下降11.6％。

報道稱，目前歐盟方面正試圖透過締結中歐投資協定來加強與中國的經濟聯絡，此舉引發歐洲立法者與歐洲社會的關注。

據了解，中國外交部發言人華春瑩在2021年1月6日舉行的例行記者會上曾用「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的詩句形容中歐雙方歷時7年達成的全面投資協定。

她指出，中歐雙方達成的投資協定，不僅展現了中方推進高水準對外開放的決心和信心，也將為中歐相互投資提供更大的市場準入、更高水準的營商環境、更有力的制度保障和更光明的合作前景。各方普遍認為這是中歐經貿合作的里程碑，在新冠肺炎疫情重創全球經濟的艱難形勢下，有利於促進世界經濟復甦，有利於捍衛以規則為基礎的開放型世界經濟。