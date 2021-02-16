昭衍新藥周五前招股　入場費逾1.5萬　較A股折讓達三成｜新股IPO

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 15:11

昭衍新藥（6127）今日起至周五（16至19日）招股，計劃發行4,332萬H股，公開發售佔9%，招股價介乎133元至151元，每手100股，入場費約15,252元，預期2月26日上市，中信証券為獨家保薦人。

2017年，昭衍新藥A股（上海：603127）在上交所上市，新年假期前收報161.35元，即H股招股價暫時較A股折讓約22%至31%。

非臨床安全性合同研究組織

公司是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織，根據弗若斯特沙利文的資料，國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，市場份額為15.7%。

2019年中國及全球藥物非臨床安全性合同研究組織市場的市場規模分別為4.16億美元及48億美元，分別約佔2019年中國及全球醫藥合同研究組織市場的6.1%及7.7%。

公司2017年至2019年收入分別為3.01億元（人民幣‧下同）、4.09億元、6.39億元，複合年增長率為45.7%；年內利潤分別是7,990萬元、1.05億元、1.88億元，複合年增長率為53.2%。截至2020年12月31日，服務已簽署合同的未來收益為17.8億元。