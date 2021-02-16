滙控下周公布業績　牛年首交易日先飆近8%　溫傑授追貨策略

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-16 18:02

牛年首個交易日，滙豐控股（0005）表現亮麗，以全日最高位的45.75元收市，勁飆7.65%，成交金額達到40.36億元。滙控下周二（23日）將公布去年全年業績，會否恢復派發股息成為焦點，投資者搶先入市，後市如何操作？

滙控去年9月23日低見27.5元，跌穿2009年「世紀供股價」28元後，已從谷底反彈逾六成，除了因為政治風險減退外，還歸因於兩大看點。

一方面，集團去年10月公布第3季業績曾表示，會根據2020年業績及對2021年前景的預測，考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，且強調派發股息與否須視乎2021年初的經濟前景，以及徵詢監管機構的結果而定。有券商估計滙控2020年每股股息可達0.21美元，倘以目前股價計算，息率逾3厘。

另一方面，美國10年期國債孳息率回升，或令息差改善，利好滙控在內的國際銀行股。美債息由去年9月底的0.6厘至0.7厘，拾級而上，今年初更突破1厘，到今日曾見1.25厘。市場人士估計10年期國債孳息率年內會逼近1.5厘。倘孳息率持續上升，勢利好滙控股價。

溫傑料滙控股價未來3至6個月或到48、49港元。（羅君豪攝）

光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受《香港01》訪問時表示，滙控股價亮麗，相信受惠於市場氣氛旺，出現投資者「追落後」情況，下周滙控公布業績，投資者憧憬業績優於預期，以及可能公布派息。市場亦預計「舊經濟」板塊隨着疫情受控而有機會慢慢復蘇，銀行對經濟表現敏感度高，且投資市場暢旺料有利滙控炒房、非佣金收入。

他又指，美國10年期國債孳息率上升，市場憧憬通脹、經濟向好，銀行息差擴闊，亦利好滙控表現，股價未來3至6個月或到48、49港元，雖然仍具值博率，但溫傑提醒，恒指今上破30700點，或有回吐壓力，若投資者睇好滙控後市，又不想買高風險股票，可考慮分段進場。