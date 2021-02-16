京東物流已上載初步招股文件　去年首9個收入近500億元人民

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-16 21:25

京東（9618）宣布旗下的京東物流，已向港交所（0388）遞交上市申請，同時京東物流已上載初步招股文件。美銀﹑高盛及海通國際為京東物流聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

京東指出持有京東物流79.12%股權，完成分拆京東物流後，公司仍持有京東物流50%以上股權，及為其子公司。

據初步招股文件顯示，截至去年9月底京東物流在內地18個城市運營28個「亞洲一號」大型智能倉庫，當中包括在上海的無人倉。

京東物流又指出，截至去年9月底，運營800多個倉庫，總管理面積約2,000萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積。

擁有19萬名配送人員

截至去年底，京東物流擁有19萬名配送人員，並與一個即時性眾包網絡達成合作。

公司指出，在2018年收入為379億元（人民幣‧下同），2019年則年按年增加31.6%至498億元。截至去年9月底的首9個月收入為495億元，增幅為43.2%。不過在2018及2019年，出現28億元及22億元淨虧損。去年首9個月虧損為1,170萬元，較2019年同期虧損9.96億元大幅收窄。

公司又指出，若以非國際財務報告準則指標，去年首9個月錄22.79億元盈利，較2019年同期大增8.5倍。