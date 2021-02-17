WSJ︰江澤民孫、賈慶林女婿等皆為螞蟻秘密投資者

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-17 12:05

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年上市突遭叫停，引來外界眾多揣測。據《華爾街日報》最新報道稱，中國政府調查螞蟻集團股權結構後，發現很多投資者都是「紅二代」。當中有前中國國家主席江澤民孫兒江志成，以及有「江派上海幫」之稱、中共政治局前常委賈慶林女婿李伯潭等人，也是螞蟻秘密投資者。

江志成被形容 與馬雲交情非淺

據報稱，當中較矚目為博裕資本，該公司由江志成創辦，他與馬雲交情非淺。2012年博裕資本聯同中國投資公司、國家開發銀行和中信集團合組財團，集資71億元美元，協助馬雲購回當時由Yahoo持有的阿里巴巴股份。該財團其後購入阿里約5%股份，兩年後阿里赴美上市，該財團因而賺取豐厚利潤。

報道又指，由於中國限制離岸或中國以外的公司不能投資支付業務，作為香港公司的博裕資本利用了迂迴的方法投資螞蟻。首先，博裕資本在上海成立了一家子公司「博裕廣渠陶然（上海）投資管理合夥企業」，其後該子公司投資一家上海投資公司，然後該公司再投資一家名為北京京管投資中心（下稱北京京管）的私募基金，由後者負責投資螞蟻。

李伯潭是中共前政治局常委、全國政協前主席賈慶林女婿，（北京第二外國語學院）

螞蟻分別於2016年及2018年集資45億美元及218億美元，北京京管皆有參與。最終北京京管持有螞蟻近1%股權，成為螞蟻十大投資者，但在螞蟻招股書中，沒有提到博裕與北京京管的關係。

另一名螞蟻秘密投資者是賈慶林之女婿李伯潭，北京昭德投資（Beijing Zhaode Investment Group）便是由其控制。報導指，昭德是透過多層投資螞蟻。

報道又提到，中國國家主席習近平對螞蟻通過上市，並向「紅二代」作出利益輸送並不關心，他所關注的是這些人藉螞蟻賺取豐厚利潤，會進一步擴大貧富懸殊，削弱其滅貧措施。