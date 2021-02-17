中概股億航遭沽空機構狙擊　股價於周二暴跌60％

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-02-17 21:31

納斯達克掛牌的中概股億航（Ehang Holdings）發生猛烈崩跌，於周二（16日）大跌62.69%，原因是做空機構Wolfpack Research發佈了一份該公司的沽空報吿。

在那斯達克掛牌的中概股億航（Ehang Holdings）發生猛烈崩跌，收盤時跌幅達62.69%，原因是做空機構＂狼群″（Wolfpack Research）發佈了一份該公司的做空報吿。（多維新聞）。

億航成立於2014年，總部位於廣州，是首家在中國實現客運級自動駕駛飛機（Autonomous Aerial Vehicle，AAV）的公司，主要目的是為打造城市空中交通(Urban Air Mobility，UAM)，用於空中運貨、載客、消防、電線檢修、空照及醫療運輸等用途，並開始分別在廣東省珠海市及橫琴新區海島提供空中交通、空中觀光服務，公司也聲稱已取得美國、加拿大、奧地利、挪威及中國的特別試航證。該公司當前主打的熱門產品為EHANG216自動駕駛飛機，由於起降空間小，具備自動駕駛系統，且使用綠能作為其動力，可以說覆蓋了物聯網、AI、綠能等當前的投資熱點，而各國也開始對UAM進行立法研究，致使該公司股票自2020年12月上市以來，有了近十倍的暴漲。

Wolfpack Research的沽空報吿指出，該公司通過造假的合同及財報來炒作股價，公司唯一披露的承銷商〝上海鵾翔″實際上沒有足夠的能力替億航承銷產品，鵾翔更是指出EHANG216採用過時的技術，電池續航力不足等技術細節；而該機構亦指出，已轉至億航位於廣州的總部，以及位於雲浮的工廠進行調查，發現兩個地址皆未有符合安全法規的設施，也沒有實際上運作的生產線甚至沒有看到任何的生產設備。億航則響應該報吿有諸多錯誤數據，將採取適當措施維護公司權益。

繼2020年瑞幸咖啡被渾水機構（Muddy Waters Research）指出財報造假後，中概股在美國股市的聲譽受到嚴重的衝擊，美國前總統特朗普主政期間通過並簽署了《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act）劍指在美國掛牌的中概股，在中美雙方的監管機構尚未就法律問題達成共識的情況下，此事件將會嚴重影響兩國監管互信機制的確立。