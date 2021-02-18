比特幣再刷新歷史高位　全球最大資管公司貝萊德入場

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-18 09:33

Bitstamp數據顯示，2月17日，比特幣站上5.2萬美元再度刷新歷史高位，日內整體上漲逾3000美元，漲幅超過6%。2月18日，亞市早盤，比特幣回落至5.2萬美元下方。

據新浪財經2月18日報道，比特幣突破5萬美元門檻，意味著該數字貨幣已漸漸贏得主流投資者和投資公司的認可。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）固定收益主管Rick Rieder週三（2月17日）證實，該公司正在進入比特幣投資領域。他說：「我們已經開始涉足比特幣。我的感覺是，技術已經發展，法規已經發展到許多人認為它應該成為投資組合的一部分的程度。」

幾個月前，Rieder和貝萊德首席執行官拉裡·芬克（Larry Fink）都表示有興趣投資加密貨幣。據此前報道，1月21日，貝萊德旗下至少兩隻基金公司正在關注加密貨幣領域，且該公司已批准至少兩隻基金可投資比特幣期貨產品。

相信加密貨幣的人認為，該數字資產正在吸引更多主流的關注，尤其是在特斯拉公司最近以15億美元購買比特幣之後。

但唱衰比特幣的人認為，比特幣的漲勢象徵著環境中充滿刺激措施的金融市場之投機泡沫。摩根大通在最新報吿中指出，除非加密貨幣的價格波動迅速降溫，否則將比特幣的價格持續推高在5萬美元以上，是不可持續的趨勢。分析師也強調，目前受到投機資金流影響更大。