中概股│百度去年第四季度營收303億元人民幣　股價盤後升逾3%

撰文： 遲精蕊 最後更新日期： 2021-02-18 08:54

2月17日，美股盤後，中概股百度發布了截至2020年12月31日的2020財年第四季度和全年未經審計財報，表現超預期，股價盤後升逾3%，報318.88美元。

報吿顯示，百度第四季度總營收為人民幣303億元（約合46.4億美元），與上年同期相比增長5%；淨利潤為人民幣52億元（約合7.94億美元），每股美國存托股票攤薄收益為人民幣15.05元（約合2.31美元）；不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度第四季度淨利潤為人民幣69億元（約合10.5億美元），每股美國存托股票攤薄收益為人民幣20.08元（約合3.08美元）。

根據雅虎財經彙總的數據，華爾街18位分析師平均預計，不按美國通用會計準則（GAAP）計算，百度第四季度每股美國存託憑證（ADS）攤薄收益將達2.61美元。財報顯示，不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度第四季度每股美國存託憑證攤薄收益為人民幣20.08元（約合3.08美元），超出分析師預期。

另外，華爾街20位分析師平均預計，百度第四季度營收將達46.5億美元。財報顯示，百度第四季度總營收為人民幣303億元（約合46.4億美元），基本符合分析師預期。

根據雅虎財經滙總的數據，華爾街29位分析師平均預計，不按美國通用會計準則（GAAP）計算，百度2020財年每股美國存託憑證（ADS）攤薄收益將達9.37美元。財報顯示，不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度2020財年每股美國存託憑證攤薄收益為63.93元人民幣（約合9.80美元），超出分析師預期。

另外，華爾街37位分析師平均預計，百度2020財年營收將達165.7億美元。財報顯示，百度2020財年總營收為人民幣1071億元（約合164.1億美元），略微低於分析師預期。

第四季度主要業績：

百度第四季度總營收為人民幣303億元（約合46.4億美元），與上年同期相比增長5%。「百度核心」（Baidu Core，即搜索服務與交易服務的組合）第四季度總營收為人民幣231億元（約合35.4億美元），比上年同期增長6%；

百度第四季度運營利潤為人民幣50億元（約合7.63億美元）；「百度核心」第四季度運營利潤為人民幣63億元（約合9.69億美元），運營利潤率為27%；

不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度第四季度運營利潤為人民幣71億元（約合10.8億美元）。不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），「百度核心」第四季度運營利潤為人民幣80億元（約合12.3億美元），運營利潤率為35%；

百度第四季度淨利潤為人民幣52億元（約合7.94億美元），每股美國存托股票攤薄收益為人民幣15.05元（約合2.31美元）。「百度核心」第四季度淨利潤為人民幣60億元（約合9.25億美元），淨利潤率為26%；

不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度第四季度淨利潤為人民幣69億元（約合10.5億美元）。不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度第四季度每股美國存託憑證攤薄收益為人民幣20.08元（約合3.08美元）。不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），「百度核心」第四季度淨利潤為人民幣75億元（約合11.5億美元），淨利潤率為33%。

2020財年主要業績：

百度2020財年總營收為人民幣1071億元（約合164.1億美元），與2019財年相比基本持平。「百度核心」2020財年總營收為人民幣787億元（約合120.6億美元），比2019財年下降1%；

百度2020財年運營利潤為人民幣143億元（約合22.0億美元）。「百度核心」2020財年運營利潤為人民幣205億元（約合31.5億美元），運營利潤率為26%；

不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度2020財年運營利潤為人民幣217億元（約合33.3億美元）。不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），「百度核心」2020財年運營利潤為人民幣264億元（約合40.4億美元），運營利潤率為34%；

百度2020財年淨利潤為人民幣225億元（約合34.4億美元），每股美國存託憑證攤薄收益為人民幣64.98元（約合9.96美元）。「百度核心」2020財年淨利潤為人民幣265億元（約合40.7億美元），淨利潤率為34%；

不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度2020財年淨利潤為人民幣220億元（約合33.8億美元）。不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），百度2020財年每股美國存託憑證攤薄收益為人民幣63.93元（約合9.80美元）。不計入股權獎勵支出（不按照美國通用會計準則），「百度核心」2020財年淨利潤為人民幣252億元（約合38.6億美元），淨利潤率為32%。

百度董事長兼CEO李彥宏表示：「2020年，百度以強勁的業績圓滿收官，見證了中國經濟的韌性和活力，也成為工業互聯網數字化加速發展的受益者。第四季度，百度核心非廣吿收入按年增長52%，表明百度在技術創新上的定力已顯成效。新的一年裏，百度作為領先的AI生態型公司，將抓住雲服務、智慧交通、智慧駕駛及其他人工智慧領域的巨大市場機遇。同時，百度也將充分發揮自身龐大的互聯網用戶群優勢，提供更多非廣吿服務。」