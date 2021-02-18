中概股｜愛奇藝2020年虧損收窄至70億元　會員收入按年增長超14%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-02-18 09:09

2月18日，愛奇藝於美股收盤後公佈了截至2020年12月31日的第四季度和2020全年未經審計的財務業績。

財報顯示，2020財年愛奇藝總收入為297億元人民幣﹙下同﹚，其中會員服務、在線廣吿、內容發行和其他營收分別為165億元、68億元、27億元和37億元。

同時，愛奇藝經營虧損和歸屬於愛奇藝的淨虧損均出現大幅收窄，歸屬於愛奇藝的淨虧損為人民幣70億元，淨虧損較2019年同期下降33億元。

在愛奇藝總體收入結構中，會員服務收入自2018年第三季度首超廣吿收入，已連續十個季度成為愛奇藝第一大收入支柱。

截至2020年12月31日，訂閲會員總數為1.017億，較2019年同期有所下降，與此同時愛奇藝2020年會員收入較去年同期增長14%，達165億元。

據新浪財經2月18日報道，愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，「根據協力廠商數據，在包括劇集和綜藝節目在內的關鍵內容供應方面，愛奇藝保持領先地位。同時，我們在原創電影，智慧螢幕和虛擬現實等領域取得了突破。在2021年，我們將繼續為用戶提供更加多元化的高質量內容組合，並提高付費會員的價值感知。我們認為，在宏觀環境復甦的情況下，這應有助於訂閲會員增長和營收的增長。」

2020年，愛奇藝推出了一系列舉措吸引會員訂閲和為優質內容付費。劇集領域，「迷霧劇場」短劇劇場模式的成功，帶動了中國影視市場基於圈層的分眾創作風向，截止2020年迷霧劇場收官，追劇會員人數已超6,800萬。

2020年在內容創作、發行模式革新的同時，在服務模式上愛奇藝推出了兩個關鍵動作。2020年5月，愛奇藝推出星鑽VIP會員，包含大屏、生態會員權益。

中信證券認為，高線用戶整體付費意願與能力更強，更高級的會員權益有助於公司針對於高價值用戶提供差異化的服務，進而提升ARPU值。

2020年11月，愛奇藝進行了九年來黃金VIP會員價格首次上調，調整後黃金VIP會員分為連續包月、月卡、連續包季、季卡、連續包年、年卡，定價分別為19元、25元、58元、68元、218元和248元。這兩項舉措都有助於進一步提升單用戶的付費價值，提升會員ARPU值。

以會員服務收入/訂閲會員數方式計算，愛奇藝會員ARPU值2018年為121.5元，2019年為134.9元，2020年為162.2元。

2020年，愛奇藝會員付費ARPU值進一步增長；同時，2020年四季度的ARPU值也實現了按年增長，符合此前管理層期望通過減少促銷、增值服務創新等方式實現付費收入增長的發展方向。