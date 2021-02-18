恒生指數倒挫　跌穿31000點　騰訊美團曾破頂｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美國經濟數據理想，市場憂慮通脹，道指隔晚反覆回升，最終升90點，收報31613點，再創收市新高。美國10年期債息再向上，拖累科技股急跌，納指一度下滑1.73%，最終跌82點或0.58%。美元轉強，比特幣再創新高，衝破52,500美元。北水今日回歸，留意港股及A股表現。
【09:45】恒指及科指倒跌
騰訊﹙0700﹚升1.51%至769元；小米﹙1810）升1.01%至29.8元；美團（3690）跌1.01%至446.8元；阿里﹙9988﹚跌1.42%至263.2元。
恒生指數倒跌逾149點，報30,935點。科指跌118點或1.09%，報10,826點。
【09:40】恒生指數倒跌
恒生指數倒跌逾80點，跌穿31000點，成交額350億元。
【09:34】騰訊、美團破頂
騰訊（0700）升約2%，高見775.5元，創歷史新高，成交額30億元。美團（3690）亦升逾1%破頂，高見460元，成交額5.96億元。
【09:20】北水回歸 恒生指數高開98點
恒生指數高開98點，開報31183點。國指升39點，報12268點。騰訊（0700）高開1.25%，美團（3690）升0.7%，京東（9618）及小米（1810）升逾1%。惟阿里巴巴（9988）跌1.3%。
滙豐（0005）高開1.6%，開報46.8元。友邦（1299）跌0.8%，報104.8元。港交所（0388）升0.8%，開報568元。
中國有贊（8083）主席兼執行董事關貴森辭任，低開逾5%，開報4.25元。