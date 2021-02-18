大好友唱好比特幣　料價格最終達100萬美元　兼且成儲備貨幣

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-18 12:39

虛擬貨幣對沖基金Morgan Creek Digital Assets聯合創始人兼合夥人Anthony Pompliano周三（17日）表示，比特幣價格到2030年可能達到50萬美元，最終更可能達到100萬美元，但沒有提及實際時間表。

Anthony Pompliano說：「我認為比特幣最終將成為全球儲備貨幣。我認為比特幣的市值最終會遠遠超過黃金。」同時解釋指出，「有數萬億美元被印出來並注入經濟，從個人到金融機構和公司，每個人都在世界各地尋找保護自己購買力的最佳方式，他們最終決定使用比特幣。」

Anthony Pompliano的預測主要基於幾個因素，包括比特幣的稀缺性（上限為2,100萬枚），以及這種技術的去中心化性質，沒有像中央銀行那樣的中央機構來控制它。

值得一提的是，據TechWeb此前報道，曾擔任加拿大總理的Stephen Harper表示，比特幣和央行數字貨幣可能會成為替代美元的一籃子儲備貨幣的一部分。2月12日，金融公司Evolve Funds Group Inc的比特幣交易所交易基金（ETF）已在加拿大獲得安大略省證券委員會（OSC）批准，成為繼Purpose Investments後加拿大批准的第二個比特幣ETF，該基金將在多倫多證券交易所交易。

據CoinDesk數據顯示，截至發稿，比特幣價格過去24小時漲5.22%，報52,029.2美元。