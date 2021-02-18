MPF｜逾半市民倡納A股基金　配置25%到A股才算掌握潛力

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-18 14:01

香港投資基金公會委託市場顧問公司進行一項強積金投資者調查，訪問843名月入3萬元以上或擁有逾50萬元流動資產的25至65歲市民。53%受訪者認為強積金應包括中國A股基金，當中61%認為中國是未來全球經濟的主要增長動力。

受訪者表示，一隻強積金應配置25%到中國A股市場，才算可以掌握相關潛力。約40%受訪者認為中國A股具有吸引力，認為沒有吸引力的受訪者則主要由於對中國監管框架和市場運作缺乏了解。43%受訪者認為強積金應提供新經濟市場基金供選擇。

調查亦顯示，36%的受訪者平均每個月查看強積金的帳戶，20%會每季查閱一次。但調整強積金組合的頻率則較低，15%的受訪者每半年調整一次，19%人則頻密調整組合。30%的嬰兒潮一代（55至65歲）從未查看/調整強積金戶口。53%受訪者指出，通常是當認為有更好的投資機會時才會調整強積金組合。

香港投資基金公會進行一項強積金投資者調查指，53%受訪者認為強積金應包括中國A股基金，當中61%認為中國是未來全球經濟的主要增長動力。(GettyImages/VCG)

另外，各項提供稅務優惠的產品中，34%受訪者表示傾向購買自願醫保。選擇「合資格延期年金保單」和「強積金可扣稅自願性供款」的比例相若，各有23%受訪者表示會選擇相關產品。嬰兒潮一代傾向不會購買可扣稅產品。

公會建議進一步放寬強積金投資限制，讓業界能提供更多元的強積金產品，且將「強積金可扣稅自願性供款」和「合資格延期年金保單」的稅務優惠分開處理，兩者可分別各有60,000元的稅務優惠，以充分發揮兩種計劃的互補作用。

公會又建議允許強積金受託人公司將強積金計劃成員資料提供給集團內其他公司，但前提是事先要取得成員的同意，並設嚴謹機制保障僱員私隱。該安排旨在能讓公司能夠為僱員去全盤作策劃，從而提供全面退休方案。