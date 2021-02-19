貝萊德今年全球投資展望：尤其看好中國資產

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-02-19 08:00

貝萊德投資對2021年全球投資作出展望，疫情加快對經濟和社會運作模式所帶來的深遠改變，四大領域出現重大變化，包括永續發展投資、不平等待遇、地緣政治局勢、財政與貨幣政策改革。由於中國控制疫情良好，佔全球GDP的比重不斷增加，尤其看好中國資產。

貝萊德認為，投資者應該超配中國資產（對比其他發展中國家資產），全球投資者將會持續不斷的流入中國市場中。此外中國的風險包括了中國的債務水平，人民幣對美元的價值，該行認為投資者會在其中有很好的價格補償。

該行預測，新冠疫苗在在一定程度上降低經濟危機的發生機會，亦可以讓相關資產價值快速修復，將在戰術層面上超配股票，包括美國小型股、新興經濟體市場和亞洲（除日本）市場；同時低配投資級債券，並將這部分配置轉移到垃圾債及亞洲固定收益債券產品中。

該行認為，從生產層面，企業由於規模效應，在短期內可以抑制通脹。但從長期來講，隨着全球供應鏈格局的轉變，高通脹也不可避免。當利率已經接近底部且中央銀行持續的限制利率提高的情況下，成熟市場的政府債券將會失去在資產配置中分散化的作用。

該行指出，由於預期實際利率也會降低，將更加傾向於通脹保護類的資產（inflation-linked securities），超配風險資產。

該行又指，隨著新冠疫苗的推出，全球經濟復甦，航空業、房屋建造、原材料和汽車業，儘管會在疫情期間遭到重創，但經濟一旦恢復，這些行業也會恢復。

此外，貝萊德認為科技行業在疫情期間繼續增強自己的實力，但是利潤率可能還只能保持在低位，尤其是一些早期商業化行業，比如雲計算，網上廣告及電子支付，最近集中上升可能是風險，但更廣泛的應用對於科技公司來説是更多的增長點。