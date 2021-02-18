證監會凍結13家券商54個客戶賬戶資產　涉社交媒體唱高散貨騙局

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-18 19:44

證監會向13家經紀行發出限制通知書，禁止它們處理或處置54個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗懷疑社交媒體唱高散貨騙局有關，當中涉及於2020年9月至2020年11月期間就一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司的股份進行的市場操縱活動。

該13家經紀行分別是：時富證券有限公司、中州國際證券有限公司、興證國際證券有限公司、中國通海證券有限公司、京華山一國際（香港）有限公司、凱基證券亞洲有限公司、京基證券集團有限公司、六福證券（香港）有限公司、大聖證券有限公司、山證國際證券有限公司、晋立峰證券有限公司、中泰國際證券有限公司及尊嘉證券國際有限公司。

有關限制通知書禁止這些經紀行在沒有事先取得證監會的書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內價值達到某個數額的任何資產，包括：（i）就任何證券訂立交易；（ii）按該等交易帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示處理證券及／或現金的任何提取或轉移；（iii）按該等交易帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示處置或處理任何證券及／或現金；及（iv）輔助另一人處置或以指明方式處理任何有關財產。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

證監會的調查仍在進行中。