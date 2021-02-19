美股｜大跌兩日　耶倫促1.9萬億美元刺激經濟　GME風波國會聽證中

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-19 07:05

債券收益率攀升以及首次申請失業救濟數據意外增長衝擊美股，三大指數在2月18日都報跌，納指、道指收市跌過百點。財長耶倫（Janet Yellen）表示需採取大規模刺激方案，1.9萬億美元提振經濟的草案可助美國一年內恢復全民就業。美國國會衆議院金融服務委員會正就Gamestop風波進行聽證，交易平臺Robinhood, 做空機構Citadel 以及社媒平台Reddit 的CEO都現身視像聽證，Reddit軍團的帶頭者Roaring Kitty也現真身。

美股18日收市表現方面，道指跌119.68點，或0.38％，報31493.34點；納指跌100.14點，或0.72％，報13865.36點；標普500指數跌17.36點，或0.44％，報3913.97點。

耶倫同日收市時接受CNBC訪問時表示，「1500萬美國人交不起房租，2400萬成年人和1200萬孩子不夠食物，小企業倒閉，我們認為，一個全盤大計去解決由此造成的痛苦非常重要。」

美國勞工部18日的數據顯示，上周首次申領失業金人數為86.1萬，比前一周84.8萬大幅增加，路透社指或與全球半導體芯片短缺造成車廠暫時關閉有關，也表明就業市場復蘇脆弱，打擊市場信心。而債息攀升或是引起美股連續兩日崩潰的另一因素，10年期美債收益率仍在1.3％高位。

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart Inc.）開市前公佈財報未實現季度盈利預期，預期2022財年淨銷售額只有個位數增長，股價大跌6.48％。蘋果、微軟、亞馬遜、Tesla、Google股價全線下跌。

Robinhood 的總裁 Vlad Tenev.現身Gamestop風波網上聽證會。(美國國會直播截圖）

被認為是GME事件始作俑者之一Roaring Kitty Keith Gill現身聽證會。(美國國會直播截圖）

美國眾議院金融服務委員會同日舉行視像聽證會，調查 GameStop 風波，傳召證人包括投資平台 Robinhood 的總裁 Vlad Tenev、網上論壇 Reddit 的總裁 Steve Huffman 以及被認為是GME 事件的始作俑者之一Roaring Kitty Keith Gill。網上直播收看者衆多，直到收市仍在進行。