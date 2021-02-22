受惠網購及B2B業務增長　駱駝牌去年生意額上升逾10%

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-22 08:30

去年今日，許多港人因防疫物資短缺，需要搶購口罩及消毒產品物資，其後隨着不少本地企業設廠生產口罩，供應量才逐漸變得穩定，事件引發社會對香港再工業化的討論，其實一直有本地品牌堅持香港製造，專注做好產品品質，做好「香港製造」產品的口碑。

駱駝牌擁有逾80年歷史，是極少數仍在香港設廠的品牌，公司出品的暖水壺在上世紀是不少家庭必備之物，可惜在時代巨輪下，人們已逐漸減少使用暖水壺。近年興起懷舊風，駱駝牌亦順勢推出復古色暖水壺，更曾經引發一股搶購熱潮。駱駝牌董事、第三代繼承人梁澄宙表示公司的保溫壼結合了經典款式及創新色系，每年都會推出限定顏色，當中粉嫩色系深受年輕女性追捧。去年10月，公司推出「花樣年華花卉系列」保溫壼，以蒲公英、炮仗花、木棉花及牽牛花來設計壺身圖案，款式新穎，也收獲不少好評。

去年疫情重挫本港零售業，惟駱駝牌受惠於網購業務及B2B業務增長，全年生意額上升10多%。梁澄宙說以往公司比較少做線上生意，惟網購平台卻讓公司吸納一批年輕客戶，此外，公司也有與知名品牌合作推出聯乘產品，包括：夥拍豐澤推出「The Colours of Life」特別版暖水壺，在2019年與Pacific Coffee推出珊瑚和薄荷綠色調的經典真空壺。被問及會否因為「香港製造」而吸引到更多客人購買產品，他強調雖然公司的保溫壺是100%香港製造，但客人並非因此而購買，最重要是產品具有質素。

對於香港再工業化，梁澄宙認為工業未有離開過香港，現時也有一些食品和成藥仍是在香港生產，但因為香港生活水平高，地價昂貴，需要密集人手的工業便會把廠房搬遷至內地或東南亞等地，若果香港未來要再工業化，高科技產業及產品研發工序會較為適合。「少後生入行，香港製造品牌最大困難是人手接班問題！」

香港工業設計師協會主席梁振輝（圖右）表示ReMix計劃為期一年，新晉設計師可跟經典品牌合作創作更多好產品，增加知名度。（鄺月婷攝）

經典品牌需要不斷推陳出新才可維持人氣度，因此，駱駝牌成為了香港工業設計師協會 (IDSHK) 「ReMix · Yesterday’s Future, Invent Tomorrow! (ReMix)」計劃的合作品牌，計劃將會撮合本地設計師及經典品牌，從嶄新角度為香港經典品牌設計創新產品系列。其他合作的品牌包括：雞仔嘜、紅蘋果、粵東磁廠 X 同興玻璃及 AXIS手錶品牌。獲選設計師或團隊另會獲得特許權使用費、產品署名權。計劃第一步申請將於本月底（2月28日）截止，有興趣的設計師和設計團隊可到「香港工業設計師協會」網頁查詢有關詳情。