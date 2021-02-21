財政預算案2021｜會計師團體提19項措施　包括再次全民派錢

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-21 20:31

會計界愛心同盟（「同盟」）及會計專業發展基金（「基金」）調查及綜合近850位會計界同業意見，今天發表2021至2022年的財政預算案建議，提出19項措施針對弱勢社群、個人及中小企，希望減輕市民及企業的經濟壓力。

政府去年推出多項紓困措拖保就業及刺激經濟，同盟及基金估計，截至今年3月底止2020至 2021財政年度，財政赤字將達 2,800 億港元。

會計界愛心同盟執行主席林智遠表示，過去一年，香港疫情反覆，在兩岸四地中，香港政府的抗疫工作令人失望，弄得民怨沸騰，影響多個行業及相關打工仔，香港政府有不可推卸的責任。林智遠認為，礙於市民對政府失去信任，部份政策無法順利執行，故建議政府採取實際行動，解決當前的信心危機。

同盟及基金同時建議特首及問責官員自願凍薪並捐俸兩個月、向18歲以上香港居民派現金1萬元、允許打工仔以租樓開支作扣稅等紓困措施；企業方面，同盟及基金建議政府對防疫及衞生設施企業，提供額外稅務扣減或免稅額、容許企業這兩年的虧損，可以回撥扣減上一、兩年所賺的利潤，以及減免或補貼受影響行業的合資格非住宅差餉、電力、水費及排污費等等。

同盟及基金早前就財政預算案建議，向會計界進行問卷調查，共收集接近850份回覆。

調查顯示，當中最多人希望政府推出針對個人的紓困措施為：寬減2020 / 21 課稅年度100% 薪俸稅和個人入息課稅 (28%)、向18歲或以上香港永久性居民發放現金 (24%)、寬減 2021 / 22 年度住宅物業 4 季差餉 (18%)。

最多人希望政府推出針對中小企的紓困措施則為：寬減 2020/21 課稅年度 100% 利得稅 (27%)、寬免 2021/22 年度商業登記費 (25%)、補貼或減免合資格的非住宅電力、水費及排污費 (20%)。

另外，有超過一半回覆（58%）認為不需要改革現有稅制；認為需要改革現行稅制的回覆中，支持新增增值稅、商品及服務稅等 (32%)、改革累進稅率 (31%)、擴闊薪俸稅和利得稅稅基 (31%) 各有三成人。