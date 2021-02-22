恒指早段升逾100　滙控升近2%　阿里巴巴逆市挫｜持續更新

撰文：區嘉俊
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恒指前周勁升884點後，上周再漲471點，收報30644點，企穩3萬點關以上。本周迎來港交所、滙豐、中電、新地、網易、嗶哩嗶哩等業績。美股焦點則落在聯儲局主席鮑威爾本周二及三，將分別出席議院聽證會，市場關注與債息相關的言論。
【09:45】恒生指數升逾110點
港股升勢放緩，恒指現報30755點，升110點或0.36%；國指報12104點，跌2點或0.02%；科指報10395點，跌165點或1.57%。大市成交額363億元。
創科﹙0669﹚升3.52%，成表現最藍籌股。
滙控﹙0005﹚明公布業績，股價升1.86%，報46.4元。
阿里巴巴﹙9988﹚跌0.38%。
【09:20】恒生指數高開426點
恒生指數高開426點，開報31071點。國指升137點，報12244點。「ATM」僅阿里下跌，騰訊（0700）升逾1%，開報749.5元。阿里巴巴（9988）跌0.4%，報256元。美團（3690）升近3%，報435.8元。
滙豐（0005）明日公布業績，今高開近2%，開報46.4元。友邦（1299）升逾2%，報103.8元。港交所（0388）升逾2%，開報579.5元，創新高。