恒指季檢本周五出爐　專家料兩大黑馬有望「染藍」　內需股等下輪

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-22 16:20

港股本周大事接踵而來，多隻藍籌股如滙控（0005）、港交所（0388）會公布業績之外，恒指公司本周五（26日）亦會公布恒指季檢結果，市場亦預期恒指改革諮詢會同步出爐。專家認為有兩大黑馬有望染藍，又指恒指改革出爐後，籲留意權重要下降的騰訊（0700）和友邦（1299）可能短期股價會承壓。

兩大染藍黑馬

一直是恒指季檢黑馬的百威亞太（1876）和安踏（2020）上輪已經入選成份股，對於下一輪黑馬是誰，中薇證券研究部董事黃偉豪預料，京東（9618）和比亞迪（1211）都是大熱門，市值分別達1.2萬億元和6,981億元，交投強勁。

他又預計，阿里健康（0241），內需股如華潤啤酒（0291）、農夫山泉（9633）和海爾智家（6690）都有潛在可能性，但認為不會在今輪季檢納入，因一下子納入太多成份股，或令恒指估值計算混亂，及即時扯高估值，故料今輪季檢會先納入兩隻股份，循序漸進。

恒指改革諮詢或同時出爐

市場亦預期，恒指改革諮詢會同步出爐，按早前諮詢建議，主要變動包括（1）恒指成份股可由現時52隻增加到65至80隻，及取消上市時間要求；（2）成份股權重上限由10%降至8%；（3）第二上市及同股不同權股份權重上限由5%加至8%。

另外，為確保港股市場各個行業有平均代表性，恒指改革諮詢早前亦已建議，將12個行業分成6組挑選成份股，及根據每個行業組合的市值和成交額等來挑選。

騰訊友邦或遇短期沽壓

黃偉豪指，過往恒指較側重舊經濟股，反映不到以新經濟為主的環球市況，例如近月個股升幅遠遠跑贏恒指，認為恒指改革後，未來可更充分反映市況。他又指，要留意恒指成份股權重上限由10%降至8%，現時權重佔比一成的騰訊和友邦股價或反覆，基本面雖沒變，但短期動力減弱。