中電：今年電價維持不變　未計劃派120周年特別股息

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-22 18:00

本港自去年底爆發第四波疫情，使經濟情況雪上加霜。中電（0002）集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，去年因為疫情影響，總售電量降0.9%，當中住宅售電量上升，工商業售電量下降，而今年首兩個月的售電水平與去年相若。眼見新冠病毒疫情重創香港經濟，集團去年及今年均會推出一系列支援措施，希望與市民共渡時艱，因此，今年電價將會維持不變，年底時才會作電價檢討。

港府去年公布了2050年達致碳中和的目標，阮蘇少湄說因要配合政府的減排計劃，集團正逐漸提高燃氣發電比例，未來將會留意燃料費走勢，並配合政府的減碳措施，盡量降低對電費的影響。

藍凌志表示目前可再生能源成本大大下降，使中國由補貼體系，過渡到碳交易體系。（網上直播截圖）

考慮未來數年退役燒煤發電廠

集團首席執行官藍凌志補充道，集團正在過渡至碳中和時期，未來如用天然氣作為煤的代替品，可以將碳排放減少一半，待天然氣供電更穩定時，考慮讓燒煤發電廠在未來數年內退役。另外，水力發電及氫氣電能是完全不會有任何碳排放，可能為未來能源業的發展重點，而集團也會留意碳交易的最新發展。

中電被不少股民視為收息股好選擇，今年為集團成立的120周年，被問及會否考慮派發特別息時，藍凌志稱集團在香港屹立多年，走過不少危機，但現在疫情肆虐，並非是舉辦慶祝活動的時機，財務控制也要比較審慎，雖然集團疫下表現強勁，但董事將以審慎方式處理派息，亦未計劃派特別股息。