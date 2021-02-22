何猷龍家族辦公室「黑桃資本」　計劃建立SPAC主題投資組合

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-22 20:33

新濠國際﹙0200﹚主席兼行政總裁何猷龍旗下私人家族辦公室「黑桃資本」，計劃建立以SPAC（特殊目的收購公司）為主題的投資組合。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉指出，目前利率接近「零」，甚至在某些情況下負利率的環境是促使以SPAC形式上市成功的因素之一。他續指，寬鬆的貨幣政策意味著更低的資金成本和對投資者更大動力去尋求投資機遇。今年短短兩個月已有超過140家SPAC上市，集資超過450億美元，佔往年全年整體集資額的56%，反映出SPAC市場是如何熾熱。

譚志偉指出，會在優質的SPAC公開招股時，便進行投資。（資料圖片）

譚志偉認為，SPAC籌集的資金一般也揭示未來收購目標的規模，通常是SPAC規模的3到4倍。假如投資者不看好收購目標，SPAC發行人可以上市招股價回購他們的股本。這種保本機制為投資者提供更大的保證。他續指「黑桃資本」會在建立組合時作嚴格篩選，且會著重保薦人的名聲及其投資往績。一對一的投資者會議是了解保薦人對其SPAC所持的願景和策略的好渠道。至於保薦人一般獲得SPAC的20％股權，他認為，這種機制有助使保薦人的利益與投資者的利益保持一致，只要保薦人能交出亮麗的成績單，他們是理應獲得相應的回報。

譚志偉透露，黑桃資本去年進行第一筆SPAC投資前，已與很多投行及私人銀行進行多輪討論，過程中讓他們明白其公司投資胃納和篩選標準，故能介紹不同SPAC的投資機會。談及到對於黑桃資本投資SPAC的目標回報時，譚志偉希望獲得優於大市的回報，亦會在優質的SPAC公開招股時，便進行投資。