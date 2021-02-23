油價| 美油收漲近4%　創逾一年收盤新高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-23 08:12

原油期貨價格2月22日上漲近4%，創下了一年多以來的最高收盤價，受美國原油產量將緩慢回升的預期提振，上週德克薩斯州遭遇嚴寒導致生產設施關閉。

截至2月22日收盤，紐約商品交易所3月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格上漲2.25美元，報收於每桶61.49美元，漲幅為3.8%。3月份交割的WTI期貨合約已在22日收盤時到期，4月份合約成為即月合約，該合約收盤上漲2.44美元，報每桶61.70美元，漲幅為4.1%。與此同時，倫敦ICE歐洲期貨交易所4月份交割的北海布倫特原油期貨價格也上漲2.33美元，報收於每桶65.24美元，漲幅為3.6%。

中國媒體文華財經報道，由於德州和其他產油州遭遇嚴寒，美國油企關閉了200萬/日至400萬桶/日的石油產能，異常寒冷的天氣或許已經令設施損壞，這可能使產能關閉時間比預期更長。

消息人士稱，相關地區的頁岩油生產商可能至少需要兩週時間才能完全恢復正常產出，因損害評估和電力中斷使其恢復速度放緩。

受德州、新墨西哥州和其他能源生產中心嚴寒和雪暴天氣影響，美國活躍鑽機數量11月以來首次下降。

石油輸出國組織（OPEC）和其盟友組成的OPEC+聯盟將於3月4日舉行會議，消息人士稱，鑑於油價回升，該聯盟可能會在4月之後放鬆供應限制，不過考慮到仍存在疫情相關不確定性，產量的任何增加都可能是小幅的。

SEB首席商品分析師Bjarne Schieldrop表示：「沙特急於推動油價上漲，以支付每桶80美元左右的社會平衡價格，而俄羅斯則強烈關注當前的減產，以及恢復正常生產。」

美國銀行預計，隨著布油達到60-65美元/桶水準，預計OPEC+在第二季度日產量增幅將超過130萬桶，並將會在年底前進一步增加產量，以控制價格和市場平衡。