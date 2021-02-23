美長債息急升 科技股回吐舊經濟股反彈　張智威拆局｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-02-23 15:39

隨晚納指腳軟，拖累本港新經濟股，恒生指數低開129點，不過受惠「舊經濟」股造好，資金湧入中移動、中海油，以及多隻地產及收租股，令港股反彈近300點。美長債逼近1.4厘，科技股遭洗倉，究竟港股資金會否出現「新、舊經濟」輪動？今日（23日）上午11時，《香港01》將與信誠證券聯席董事張智威，分析後市走勢。

張智威在節目中表示，美長債一向被視為無風險投資，若然美國十年期國債債券利率繼續不斷攀升，會吸引股市資金流向債市，對股市帶來一定的回調壓力。他又認為，市場對通脹升溫的憂慮合理，始終過去各大央行一直採取寬鬆貨幣政策，但實體經濟與股市背道而馳，令通脹及滯脹等情況都未出現，而過去一段時間，通脹已先行反映在股市上而非物價上。

談及恒指會於本周五（26日）進行季檢，市場預期恒指改革諮詢結果亦會同時出爐。張智威認為有機會晉身因為藍籌新貴的大熱門是比亞迪（1211）及京東（9618）。他表示，看好未來新能源車的發達前景，加上晉身藍籌股後，會有更多被動式基金買入，建議投資者可襯今輪回調吸納比亞迪，另外他估計生物醫藥股藥明巨諾（2126）亦有機會納入港股通，成為北水投資範圍，投資者可以留意。

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