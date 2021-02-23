恒生業績｜去年少賺33%　末期息派2.8元　全年削息逾三成

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-23 12:24

恒生銀行（0011）中午公布2020年全年業績，除稅前溢利按年下跌33%，至194.14億元；股東應得溢利減少33%，至166.87億元。每股盈利按年跌35%，為每股8.36元；第四次中期股息每股派2.8元，2020年全年每股派息合共為5.5元，按年少33%。

期內，扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前，營業收入淨額減少17%，錄360.68億元；營業溢利減少30%，至201.25億元。平均普通股股東權益回報率為9.6%，平均總資產回報率則為1%。截至2020年底，恒生銀行普通股權⼀級資本比率、⼀級資本比率及總資本比率分別為16.8%、18.5%及20%，分別較2019年底的16.9%、18.7%及20.8%各自錄得減少。

淨息差削40個基點

淨利息收入減少53.49億元或17%，至269.06億元；由於年內利率大幅下跌，淨利息收益率減少47個基點，為1.73%；淨息差下跌40個基點至1.59%。

淨服務費收入減少8,600萬元或1%，至63.67億元，反映受疫情拖累，集團多項服務費收入業務的客戶活動有所減少。其中，來自零售投資基⾦的收入減少14%；信用卡服務費收入減少22%；賬戶服務費收入減少17%，部分原因為該行取消若干銀行產品的服務費。來自保險、貿易融資及匯款之服務費收入分別下跌 7%、18%及 42%。企業貸款活動減少，令信貸融通服務費收入減少11%。

股市暢旺 帶動證券服務費收入大升

不過，該行指出，以上各項之影響，大部分被年內交易量增加所帶動之證券經紀及相關服務費收入大幅上升 58%所抵銷，部分上升乃受惠於集團的獨立股票買賣應用程式。

恒⽣銀⾏董事⻑錢果豐在退任前的最後一份業績報告上表示，他服務恒⽣13載後，將於5⽉舉行之股東周年常會完結後，退任恒⽣之董事⻑職務。他衷心感謝董事會同⼈多年來的⽀持及英明指導，同時祝賀將會繼任董事⻑的利蘊蓮。他認為，憑藉利女⼠的豐富經驗和遠見卓識，將會帶領恒⽣取得更大的成功。

他又由衷感謝並讚揚該行之專業員工，無論過去及現在，都以堅定不移的決心及無私奉獻，致力實踐為客戶提供創新及最佳服務之目標。他對擔任董事⻑期間，恒⽣所取得之成就深感自豪。