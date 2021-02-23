滙豐業績｜亞洲業務撐起盈利　去年稅前賺逾千億港元　歐洲續見紅

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-23 12:36

滙豐控股﹙0005﹚公布去年業績，列賬基準除稅後利潤為61億美元﹙下同﹚，按年下跌30%，而列賬基準除稅前利潤則為88億美元，下跌34%。

各地區表現方面，歐洲業績續見紅，列賬基準除稅前虧損為42.05億元，亞洲業務繼續支撐集團利潤，除稅前利潤為128.32億元﹙約1,000.89億港元﹚。

至於北美洲、中東及北非業務，列賬基準除稅前利潤分別為1.68億元及1,900萬元。拉丁美洲則錄除稅前虧損3,700萬元。

集團︰國際貿易反彈最強勁

集團表示，去年上半年環球經濟因新冠病毒疫情嚴重惡化，但下半年已呈現復甦跡象，特別是在亞洲。中國仍然是全球增長的最大動力來源，其經濟復甦至為顯著，當中以國際貿易的反彈最強勁。《區域全面經濟夥伴關係協定》的簽訂，勢將推動亞洲區內的經貿活動更加蓬勃。同時，歐盟與中國近日就一項投資協定達成政治協議，待歐盟通過後，將可推動龐大的雙邊投資流量。

至於歐洲、美國及拉丁美洲，集團指出，新冠病毒感染數字依然高企，而變種病毒亦迅速傳播，更促使英國及其他國家採取新一輪的封鎖措施。隨著多款疫苗面世，集團對未來漸感樂觀，但顯然仍未能恢復生活常態。這些國家的經濟復甦將需時較久，要到2021年稍後才有望回復增長。

英國與歐盟於2020年底達成貿易協議，使跨境貿易稍現曙光，但相關的新安排對金融服務的市場准入設限較多，有必要繼續爭取回復過往的公平競爭環境。