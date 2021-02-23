洪為民：前海深港合作區註冊企業增加值上升13%

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-23 17:36

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民出席傳媒簡報會時指，疫情期間暫時未見有公司因此而在前海倒閉。但無可否認的是，公司數量增長與2019年比較明顯放緩。

雖然港資公司落地前海的數量放緩，但洪為民稱，相比起不斷增加公司數量，更希望已落地前海的公司能在包括GDP、稅收增長等層面提供多更經濟貢獻，未來更希望可以做到兩地交通軌道接駁，達到跨境就業。

不過，疫情影響部份港資公司運作。他舉例，由於現時中港兩地仍未通關，往返兩地皆需要隔離14日，故此令到許多公司負責人未必願意因此而辦理銀行手續。他續指，現時當地寫字樓配套逐漸成熟，為吸引早前在前海註冊但未能設置辦公室的公司，故推出「歸巢計劃」提供20%至50%的租金優惠政策，吸引相關公司回流至前海辦公。

圖中是深圳前海自貿區 。（資料圖片）

累計前海註冊港資企業達11,300間

在2020年，前海深港合作區實現註冊企業增加值按年增長13％、稅收收入增長13.4％。實際使用外資43.05億美元，增長11.7％，佔深圳及全國分別49.6％及3％。累計註冊港資企業11,300間，實際利用港資佔前海實際利用外資比例達88.3％。

洪為民稱，為深化深港合作，前海提供141個重點企業，當中包括順豐、京東、來畫視頻等，提供包括大數據平台開發、新媒體、動畫設計等職位，以吸引港澳青年到前海發展。亦與數碼港簽署合作備忘錄，方便兩地發揮自身資源優勢，以及與港澳不同商會合作，推動人才及資源交流。