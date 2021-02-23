恒生派息削33%　鄭慧敏：派息考慮多項因素　冀維持漸進式分派

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-23 17:48

恒生銀行（0011）今日公布2020年全年業績，稅前溢利按年下跌33%，至194.14億元；股東應得溢利減少33%至166.87億元。每股盈利8.36元，第四次中期股息每股派2.8元，2020年全年每股派息合共為5.5元，按年少33%。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏指，集團雖然於2020年削減派息，但派息比率與2019年相若，大約是63%，希望日後維持漸進式派息做法。對於恒生會否派發88周年特別股息，她強調集團的派息政策是視乎盈利能力、監管機構指引、未來生意計劃，以及整體市場前景的一籃子因素。

恒生銀行指，預先批核還息不還本計劃的客戶大部分已無須再使用計劃幫助。（資料圖片）

700名員工屬自然流失 無計劃裁員

對於2020年恒生銀行減少約700名員工，鄭慧敏解釋指是「自然流失」，由於2020年經營環境困難，集團並未有立即填補空缺，而該行的自動化系統有助業務發展，而無須立即填補空缺。她提出未來有兩個情況可能發生，其一是保持現有人手，表現更勤力；其次是增加人手，待市道轉好，特別加強財富管理。她強調，恒生銀行並沒有凍結職位或裁員計劃。

對於未來息差會否進一步收窄，恒生銀行財務總監梁永樂指，2020年第三季及第四季的淨息差表現持平，分別為1.51%及1.52%。他提到，目前香港一個月同業拆息（Hibor）只有0.12%，息口下跌空間不大，料淨息差會在窄幅徘徊。

對於金管局的預先批核還息不還本計劃會否延長，恒生銀行指目前愈來愈少企業需要利用計劃，由當初借出的1,246億元，直至去年底只剩160億元未償還本金，意味超過80%客戶不需要計劃的幫助。恒生認為中小企面對去年初的突發事件才需要特別安排，在3至6個月後業務重整後，便無須計劃支援。