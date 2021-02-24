財政預算案｜陳茂波料赤字增至2576億元　創歷來最高

撰文： 許世豪 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-24 11:24

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》，指出今年特區政府合共投入了接近3,000億元提供支援，冀能發揮穩經濟、紓民困的作用。然而，財政赤字升至歷來最高，2020/21年度的預計赤字為2,576億元。

事實上，早前陳茂波預告今年財政赤字或破紀錄達3,000億元，而會計界保守估計，財赤最少達2,800億元，原先看法最悲觀的安永，預期赤字高達3,630億元，最新調整至3,155億元。

料下一財年續錄赤字

政府估計，2021/22年度的預計赤字為1,016億元，相等於本地生產總值的3.6%，主要是由於推出逆周期財政措施和經常開支持續上升。

他指出，香港整體經濟去年上半年大幅收縮9%，第三季稍見改善，但第四季後期至今再受疫情打擊。去年全年合計，經濟收縮6.1%，是有記錄以來最大的年度跌幅，亦是香港首次連續兩年負增長。

陳茂波表示，預計今年香港經濟恢復正增長，料今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。他指出，復蘇進程將視乎疫情發展。由於跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。不過，只要齊心協力控制疫情，社會環境維持穩定，加上預期環球經濟反彈，經濟復蘇動力下半年可望顯著增強。