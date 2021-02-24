財政預算案｜股票印花稅0.1%上調至0.13%　金融業︰「殺雞取卵」

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-24 14:56

【財政預算案2021】《財政預算案》於今早（24日）11時宣讀，在開源方面，政府宣布，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。

政府補充，將繼續全力推行各項發展證券市場的措施，將香港的金融業發展至更高的台階。

對於政府的建議，港交所發言人表示﹕「我們對政府提高股票交易印花稅的決定感到失望，但我們明白該稅項是政府收入的重要來源。香港交易所會與所有持份者緊密合作，繼續推動香港資本市場的持續成功、韌力、競爭力和吸引力。」

過往三年股票印花印收入均超過300億元，2017/2018年、2018/2019年及2019/2020年股票印花印收入分別為369億元、331億元及332億元，假如港股交投持平，料上調印花稅後將多收100億元收入。其它地區的股票印花稅收費不一，英國向買方收取高達0.5%印花稅，但部分中小型股票可獲豁免；美國則不設股票印花稅。

金融業：上調印花稅對投資者不公平

事實上，政府早前已放風將上調印花稅增加收入，金融業一早已對此表達反對聲音，業界憂慮會影響成交，認為上調印花稅會扼殺業界的生存空間。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，去年市道暢旺，是因為美股大漲、中概股回流，「舊年好生意唔代表之後一直都能夠持續。而家市旺給你（多交稅）就話無所謂，但之後市淡點算？」他補充，政策是長遠的，不是一次性的徵收，假如之後市況淡靜，不會逆轉下調印花稅，對投資者不公平。

他又提出，美國、日本等地沒有收取印花稅，投資者計數後，或會轉而投資鄰國的股票，離開了就未必會再回來。他指，2003年經濟不景，業界沒有向政府要求什麼幫助，當年是「一齊捱」，今次政府見金融業有錢賺就「開刀」，形容是「殺雞取卵」。

張華鋒：加印花稅打擊中小券商

金融服務界立法會議員張華峰，亦在社交媒體炮轟政府無聽業界聲音，「罔顧業界生存空間，進一步對奄奄一息的中小券商造成重大打擊」。他認為現時百業蕭條，金融服務業是香港唯一可以依賴的支柱行業，是一隻「會生金蛋嘅雞」，支撐幾萬個家庭的生計，增加印花稅絕對是「殺雞取卵」，損害香港國際金融中心地位，加稅肯定是「得不償失」。