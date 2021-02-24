財政預算案｜去年經濟收縮6.1%　陳茂波料今年經濟增長最多5.5%

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-24 11:42

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，他在回顧2020年經濟環境時指，香港整體經濟去年上半年大幅收縮9%，第三季稍見改善，但第四季後期至今再受疫情打擊。去年全年合計，經濟收縮6.1%，是有記錄以來最大的年度跌幅，亦是香港首次連續兩年負增長。

疫情令外部需求急挫，香港整體貨物出口在去年第一季按年實質大幅下跌9.7%。其後，內地疫情受控，經濟強勁反彈，其他主要經濟體亦在下半年逐步復蘇，香港整體貨物出口在下半年重拾增長，但全年計仍微跌0.3%。

勞工市場急劇惡化。經季節性調整的失業率由前年第四季的3.3%升至最新的7%，是接近十七年的高位。疫情下，與消費及旅遊相關行業深受打擊，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升至11.3，當中餐飲服務業的失業率更高達14.7％。建造業的失業率亦達雙位數水平。年內，住戶收入跌幅顯著。

財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》（鄭子峄攝）

今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%

又就預期香港經濟今年恢復正增長。惟考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。

通脹方面，外圍價格壓力料維持溫和。本地經濟在連續兩年收縮後，今年整體經濟活動仍將低於衰退前的水平，不會對本地成本構成明顯壓力。預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為1.6％和1％。

陳茂波續指，中期而言，香港會繼續受惠於內地的持續發展及全球經濟重心西向東移的大趨勢，經濟前景正面。國家經濟在「十四五」期間將會繼續提升，《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的簽訂也會進一步推動區內經濟融合。香港憑着「一國兩制」的優勢，發揮獨特的門戶和中介者角色，融入國家新發展大局，積極參與國家的雙循環發展策略，把握粵港澳大灣區(大灣區)發展及「一帶一路」倡議帶來的機遇，將可開拓更廣闊的發展空間。

另一方面，政府會努力解決土地和人才的制約，推動創科發展，投資教育和培訓人才，並加強與世界的連繫。綜觀以上各項因素，並考慮到經濟今年初步復甦後，應續見追趕式增長，預測香港經濟在2022至2025年間，平均每年實質增長3.3%，基本通脹率則預計平均為2%。