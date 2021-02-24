財政預算案｜去年港股集資額近4000億　港交所將檢視二次上市制度

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-24 12:36

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的2021財政預算案，就證券市場提出相關政策。

去年，港股日均成交額達1,295億元，按年上升49%；同期的首次公開招股集資額達3,975億元，按年增加27%，其中內地企業的集資額佔超過9成。香港不僅是國際首選的集資平台，更是全球第二大生物科技公司的融資中心。新上市制度實施至今已有43家公司循該制度在港上市，合共集資超過4,200億元，佔期內首次公開招股集資額約4成，總市值更超過11萬億元，佔香港股市總市值約四分之一，包括十間「中概股」回歸作第二上市，以及31間未有收入或盈利的生物科技公司，可見早前修訂上市制度漸見成效。

港交所將檢視第二上市制度

另外，港交所（0388）會檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。港交所會在稍後諮詢市場。

至於「互聯互通」計劃，將擴大香港資本市場的深度和廣度，亦配合國家的金融發展策略。陳茂波指會爭取繼續擴容，包括逐步納入ETF等不同資產種類，以及擴大合資格的股票範圍。隨着國際投資者透過「互聯互通」計劃加大參與A股市場，利用A股指數期貨對沖風險的需求日益增加。港交所會加緊預備推出MSCI中國A股指數期貨合約的工作。