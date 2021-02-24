東亞銀行去年多賺一成　末期息減31%至24仙

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-24 13:07

東亞銀行（0023）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔溢利36.14億元，按年增加10.9%。派第二次中期息24仙，全年派息40仙，按年分別少31.4%及13%。

香港業務減值貸款比率升至0.75%

去年該行金融工具減值損失支銷淨額為46.74億元，按年少35.6%，主要是由於中國內地業務錄得的減值損失減少所致。減值貸款比率由2019年12月底的1.22%，上升至2020年12月底的1.26%。香港業務的減值貸款比率由0.25%上升至0.75%，而內地業務的減值貸款比率則由3.8%降至3.1%。另外，在2020年集團錄得位於馬來西亞營運的一所聯營公司之投資減值損失，金額為4.02億元。

扣除減值損失後之經營溢利為32.57億元，增加6.46億元，或24.7%。出售附屬及聯營公司之淨溢利增加3.48億元，主要是由於在2020年出售14.7%及重新分類餘下6.3%集團於柬埔寨Prasac Microfinance Institution Limited所持的股權而錄得的溢利3.49億元所致。投資物業估值錄得淨虧損3.01億元。

該行指出，去年淨利息收入為115.5億元，按年跌20.7%；淨息差由1.86%收窄至1.48%，而賺取利息之平均資產減少0.4%。

非利息收入按年增11%

該行又指出，非利息收入增加11%，至57.60億元，而經營收入總額下跌12.4%，至173.1億元。服務費及佣金收入淨額增加4,700萬元，或1.6%，至29.22億元。來自貸款、零售銀行服務、證券及經紀及投資產品銷售的佣金收入淨額均錄得增長。而不利的宏觀經濟狀況導致信用卡和與貿易相關之業務佣金收入下跌，抵銷了部分服務費及佣金收入的增加。

交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現增加2.68億元，至13.83億元。保險業務淨溢利減少5,500萬元，減幅主要是由於金融工具按市價計量的估值下降所致。

截至去年底客戶墊款為5,139.29億元，按年增0.95%。客戶存款總額為5,892.02億元，按年升2.7%，貸款對存款比率為79.1%，按年升0.5個百分點。

截至去年底，東亞普通股一級資本比率為19.4%，按年增3.8個百分點。