財政預算案｜經營帳將反映未來基金累計投資收益　首年回撥250億

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-24 13:53

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波表示，為善用財政儲備爭取更佳回報，以應付未來需要，政府在2016年設立未來基金，進行較長期的投資，為期10年。未來基金的投資收益是公共財政資源的一部分，至今已累積接近1,000億元。政府一直有披露未來基金的回報率，但按照現金記帳方式，這些尚未回撥的投資收益仍未反映在政府帳目中。他會從2021/22年度開始，陸續在經營帳目中反映未來基金累計的投資收益，首年回撥250億元。

他指，今年的財政預算也包括了2021/22年度從房屋儲備金回撥的230億元，以及擴大「政府綠色債券計劃」所得的每年約350億元。發行綠色債券所得，會為基本工程儲備基金下的綠色項目提供資金，但不會用於經營開支，無損公共財政紀律。發債最終必須償還本金及利息，並不能充實實質的財政資源。不過，增發綠色債券融資符合要求的項目，確可紓緩政府以現有資源，承付資本性支出的財政壓力，在目前低息環境中是合理恰當的做法，同時也有利於香港債券市場的發展。

陳又指，回撥未來基金投資收益和房屋儲備金，以及增發綠色債券，令政府即使面對未來數年的赤字預算，財政儲備仍可維持在相對穩健的水平，增強外界對香港財政實力的信心，有利於維持金融穩定。然而，長遠而言，要維持穩健的公共財政，關鍵始終在於量入為出，確保開支增長與經濟增長率相適應。面對財赤的挑戰，政府既要節流也須開源。