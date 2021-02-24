財政預算案｜派5000蚊消費券＋上調三成印花稅　港股贏家輸家檢閱

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-24 14:23

財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，為刺激消費市道，向成年合資格港人派5,000元電子消費券。另外，上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易額各付0.1%，提高至0.13%，港股又有何贏家和輸家？

本地零售股、餐飲股逆市向上，莎莎國際（0178）半日升逾7%；卓悅（0653）升逾2%；大家樂（0341）升逾1%；太興集團（6811）升逾5%。增加交易印花稅的消息中午確認後，港交所（0388）午後即跌逾一成。

大家樂最新報17.96元，升0.4%，莎莎無升跌，報0.52元，太興最新報2.03元，升2%，卓悅最新報0.207元，升5.1%，港交所最新報503.5元，跌9.8%。

贏家—本地消費股｜藺常念：刺激零售市道

智易東方證券行政總裁藺常念指，發放5,000元消費券對零售市道有幫助，且憧憬未來通關，內地人恢復來港，可望迎來報復式消費，認為本地消費股可望造好，包括零售股如周生生（0116）、周大福（1929）、歐舒丹（0973），並看好本地餐飲股、珠寶股、化妝品股、服裝股、收租股。

政府發放電子消費券，將物色合適儲值支付工具營辦商協助推行，如八達通、PayMe、Alipay等，藺常念指，對滙豐（0005）和阿里巴巴（9988）影響不大，因香港業務佔比極少。

輸家—港交所｜李偉傑：港股交投活躍度料顯著下降

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，政府上調股票印花稅稅率三成，幅度不少，對高頻交易的大戶影響較大，因交易成本大大提高，料港股交投活躍會受到顯著影響，反而ETF市場因不受印花稅影響，可望受惠。

政府發放消費券方面，他指詳情要看看可消費於甚麼範疇，未必全線零售股受惠，民生零售股或會較佳，又或民生收租股如領展（0823）。