騰訊有份的猿輔導及途虎養車　傳前者籌78億元　後者今年赴美上市

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-24 15:37

騰訊（0700）有份投資的兩間公司，線上教育公司猿輔導及內地汽車保養服務初創公司途虎養車，分別傳尋求新一輪融資及赴美上市。

據彭博引述消息指，騰訊支持的線上教育公司猿輔導計劃正在以超過200億美元（約1,550億港元）的估值尋求新一輪融資。據市場消息指，該公司計劃至少籌集資金10億美元（約78億元），並與博裕資本和德弘資本等投資者舉行了商談。猿輔導表示，本輪融資規模將取決於投資者的興趣，暫時未有作最終敲定。

據市場消息指，該公司計劃至少籌集資金10億美元，並與博裕資本和德弘資本等投資者舉行了商談。（網站截圖）

傳騰訊有份內地汽車保養初創企今年赴美上市

另外，有傳內地汽車保養服務初創公司途虎養車亦考慮今年赴美上市。據《路透》引述消息人士表示，途虎養車或會選擇在美國上市，原因是當地流動性較好而且有更多類似的公司掛牌。惟另有消息指，該公司還未就IPO計劃作出最終決定。

途虎養車在最新一輪融資中籌得3至4億美元資金，由現有投資者騰訊和紅杉資本中國牽頭，對該公司估值為38億美元。

途虎養車在最新一輪融資中籌得3至4億美元資金，由現有投資者騰訊（0700）和紅杉資本中國牽頭，對該公司估值為38億美元。（網站截圖）

該公司發言人指，相關融資行動仍在推進，各項計劃仍存在不確定性。雖然未有明確的上市計劃，但強調公司資本充足。

早前外電引述知情人士稱，途虎養車考慮今年在香港或美國掛牌，計劃以40億美元（約312億港元）估值進行融資，籌集至少2億美元（約15.6億港元）。

騰訊現跌2.8%至687.5元。