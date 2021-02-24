領展斥資逾33億元購上海七寶萬科廣場50%權益

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-24 19:41

領展（0823）宣佈，根據框架協議及目標股權轉讓協議書，已同意向獨立第三方新加坡RECO Qibao Private Ltd收購上海閔行區七寶鎮七寶萬科廣場所屬的公司50%股權，初步價格為27.723億元人民幣（折合港幣約33.254億元）。領展指出完成收購後，內地資產佔整體資產比率將由13.2%增至14.8%。

該物業為五層高商業發展物業連同三層地庫，共有零售面積約14.88萬平方米，提供購物、休閒、觀光、餐飲、娛樂及文化體驗，另設有1,471個泊車位的停車場。

落實成交後，領展會將其於該物業之權益持有作長線投資，加入領展的零售及商業房地產之龐大且多元化的物業組合中。管理人認為收購事項符合基金單位持有人之最佳利益。

出租率達97.8%

七寶萬科廣場建設於2016年9月竣工，現已訂立306份租約，在疫情期間，截止去年12月底，出租率約為97.8%。將於2021年至2023年期間到期的零售租約佔該物業零售面積之現時基本租金收入約73.6%。

該物業之每月現時收入（不包括管理費），約為每月3,275.26萬元（人民幣．下同），零售收入約為每月2,901.22萬元及其他收入每月374.03萬元（包括泊車費每月127.21萬元）。另外，該物業三大零售行業為潮流服飾及配飾、餐飲及生活服務，佔該物業零售面積之每月現時基本租金收入約86.7%。

該物業所屬的公司截至2019年底止賺約1.26億元，按年增長33.14%。領展預期，完成收購後，備考經調整債務對資產總值比率預計將由約17.9%提高至約19.2%。

擬在新財年為上海領展企業廣場進行提升工程

領展指出，截至去年9月底在內地零售物業平均續租租金調整率為8.1%；撇除正進行資產提升工程的領展中心城，商戶銷售額已恢復至新冠肺炎爆發前約90%。

領展又指出，截至去年9月底，位於上海的辦公室物業﹕領展企業廣場租用率為94.8%，在當地辦公室供應大量湧現情況下，期內辦公室續租租金率為負7.7%。領展表示期與主要租戶簽定10年續租租率，並計劃在將至的財政年度於辦公室大樓開展提升工程。