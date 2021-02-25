巴菲特老搭檔芒格︰Tesla及Bitcoin兩者　我不知道哪個更糟

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-25 11:54

巴菲特（Warren Buffett）密友、巴郡（Berkshire Hathaway）副董事長查理·芒格（Charlie Munger）週三（24日）在他旗下報業公司Daily Journal的股東大會上回答了投資者的提問。

內媒《新浪財經》今日（25日）報道，在被問及「比特幣達到50,000美元」和「Tesla（特斯拉）完全稀釋後的企業價值達到1萬億美元」哪個更瘋狂時，芒格表示，「我遇到了（18世紀英國作家）塞繆爾·約翰遜（Samuel Johnson）碰到類似問題時曾經遇到過的同樣困難，他曾說過：『我無法決定跳蚤和蝨子之間的優先次序，』而對上述兩方面，我也有相同的看法。我不知道哪個更糟。」

Tesla股價去年飆升了743%，儘管2021年迄今已下跌了約3%。其市值目前約為6,890億美元。在Tesla宣佈購買價值15億美元的比特幣後，比特幣一度飆升至50,000美元以上。

芒格還被問到對銀行業最大的威脅是什麼，是比特幣還是像Apple Pay和Square這樣的數碼錢包。他說：「我並不知道銀行業的未來將會如何，也不知道支付系統將如何發展。我確實認為，一家經營恰當的銀行會對文明作出貢獻，及世界各國央行會控制好自己的銀行系統和貨幣供應。」

「因此，我並不認為比特幣會成為全球交易貨幣。它的波動性太大，無法很好地作為交易貨幣。它實際上是一種人造的黃金替代品。然而，我從不購買任何黃金，所以也不會購買任何比特幣。」