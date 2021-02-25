股票印花稅｜中金︰加稅料令港股通每日新增3900萬元成本

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-25 09:32

香港財政司司長陳茂波2月25日在向立法會提交的2021/22財年度預算案時表示，在充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定將股票印花稅由0.1%提高至0.13%。

中金公司表示，香港上調股票印花稅對股票市場影響主要在於提高交易摩擦成本。從市場交易額角度測算，自2020年7月以來，港股日成交金額在1,000億港元至2,500億港元左右，平均為1,300億港元左右（其中，2020年滬市港股通買盤+賣盤平均每日成交130億港元，深市港股通為113億港元）。如果將交易印花稅提升0.03%，粗略估算對應每天約3,900萬港元新增成本。

中金公司指出，短期印花稅的上調可能更多從情緒上擾動市場，疊加近期對於利率和通脹上行的擔憂，可能會放大波動，但由於直接影響相對有限，因此不至於逆轉基本面改善和流向性向好的大方向。

中金公司表示，中長期而言，得益於中國家庭資產配置多樣化以及香港市場新經濟公司不斷壯大提升長期吸引力，港股作為中國新經濟投資橋頭堡的地位依然確立且有望加強。預計長期的結構性南向資金流入將保持強勁勢頭，每年流入規模或達到5,000億元人民幣至6,000億元人民幣。