福布斯香港富豪榜　李嘉誠重奪首位　身家漲兩成至逾2700億

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-25 11:33

《福布斯》公布新一年香港富豪榜，本港富豪身家較去年上升7.5%至3,310億美元﹙2.58萬億港元﹚。其中，長和系創辦人李嘉誠重奪香港富豪榜首之位，他的身家按年增加兩成至354億美元(約2761.2億港元)。

《福布斯》指，雖然李嘉誠旗下長實集團（1113）去年股價下跌27%，但李嘉誠持股的美國上市公司Zoom股價高漲，故財富隨之水漲船高，整體財富增20%，至354億美元。

恒基地產(0012)創辦人、人稱「四叔」的李兆基，去年排首位，今年則跌一位至第2位，身家305億美元(約2,379億港元)，按年表現持平；新世界發展(0017)主席鄭家純則以221億美元(約1,724億港元)身家排第3位。

本港十大富豪排名，其餘依次為伯恩光學有限公司聯合創始人楊建文及林惠英夫婦﹙第四位﹚、銀河娛樂（0027）主席呂志和﹙第五位﹚、李錦記集團主席李文達﹙第六位﹚、九龍倉集團前主席吳光正﹙第七位﹚、華置前主席劉鑾雄﹙第八位﹚、新地郭鄺肖卿﹙第九位﹚及阿里巴巴蔡崇信﹙第十位﹚。

十大富豪以外，敏華 （1999） 大股東黄敏利去年財富大增2倍，至63億美元，則是香港富豪榜身家漲幅最多的富豪。