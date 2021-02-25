銀娛去年轉蝕39.73億　第四季EBITDA按季升逾2倍　不派息

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-25 12:34

銀娛（0027）公布全年業績，截至2020年12月底止，股東應佔虧損錄得39.73億元，2019年同期則錄得純利130.41億元。每股虧損91.6港仙，不派末期息。

期內，集團全年收入為128.76億元，按年下跌75%；經調整EBITDA為-10億元，2019年同期為165億元。撇除7.46億元非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔虧損為32億元。

Q4收入EBITDA按季復甦

單計第四季度，集團淨收益為51億元，按年下跌61%，按季上升229%；第四季度集團經調整EBITDA為10億元，按年下跌75%，按季上升207%；第四季度博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約5,900萬元。淨贏率正常化後，第四季度經調整EBITDA為11億元，按年下跌73%，按季上升214%。

業績報告指，集團將繼續推進路氹第三及四期發展，項目聚焦在非博彩業務，主要針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩，而發展時間表可能會受到新冠肺炎疫情影響。另外，銀娛正擴大在橫琴及澳門以外的拓展重點，可能包括快速發展中的大灣區之機遇；國際方面則在日本等海外市場發掘發展機遇。

對於澳門牌照續牌，銀娛主席呂志和指，期待在2021年下半年展開的公眾諮詢。