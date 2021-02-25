證監會與財匯局簽署諒解備忘錄　加強監管資本市場

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-25 17:30

香港證監會與財務匯報局簽署了一份新的諒解備忘錄，在證券及期貨市場的規管方面更緊密地合作，在各自的監管制度下，對於上市公司及其核數師遵從財報匯報要求方面的規管，以加強對資本市場的規管，於周三（24日）生效。

在新的諒解備忘錄框架下，加強雙方合作，包括案件轉介、聯合調查、相互協助和提升能力，以及資訊交流與使用；藉此令雙方在整體上更有效地確保上市公司的財務匯報質素及上市公司核數師的審計質素，以助維持本地資本市場的廉潔穩健和香港作為國際金融中心的聲譽。

為確保雙方妥善協調規管工作，證監會與財匯局同意，在擬定和發表可能為對方的規管職能帶來重大影響的政策或指引時知會對方。

證監會主席雷添良表示，與財匯局更密切合作下，對於打擊持續出現的虛假或具誤導性的財務報表問題，及其他企業失當行為至關重要。透過與財匯局緊密合作，以維持本港資本市場的廉潔穩健，並推動良好的企業管治，預期日後上市公司的審計質素將有所提升。

財匯局主席黃天祐指，雙方合作顯示出作為獨立監管者的共同決心，加強彼此之間以及與其他本地、內地和海外監管機構的有效合作，以保障香港資本市場的投資者和廣大公眾的利益，以及成功維繫香港作為國際金融中心的地位。