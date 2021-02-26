美股插水｜道指跌650納指跌逾500點　恐慌指數破30

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-26 05:23

週四10年期美國國債收益率升至最高1.61％。擔憂通貨膨脹迫使美聯儲減少買債，甚至改變量化寬鬆政策，影響股市氣氛。週四盤中道瓊斯指數下跌超過600點，納指跌逾500點。為自10月份以來最大的單日拋售，投資者恐慌指數一度飆升9點 或42.64%達到30.44 。

美股收市。道瓊斯指數報31402.01點，下跌559.85點，或1.75%；納指報13119.43，下跌478.54，或3.52％；標普500報3829.34點，跌96.09點，或2.35%。

周四，十年期美國國債收益率飆升逾1.6％，雖然收益率隨後回落至1.5％左右，仍然是為2020年2月以來的最高水平。美國股市週四盤中應聲大幅下跌，跌幅不斷擴大道指數從創紀錄高位下跌了650點、納斯達克綜合指數下跌了500點、標普500指數也下跌2.8％。投資者急忙拋售風險資產，尤其股價飛升了多時的科技公司。Tesla特斯拉一度下跌了9％，收市報682.22美元，跌8.06%。Goolge，Facebook，蘋果和微軟股價均下跌了3％以上。

04：40

道指跌646點，超過2%；納指跌521點，或3.84％。標普500跌近百點，或2.5%。$VIX 恐慌指數達到30.44 ，升9點 或42.64%

04：30

收市前三十分鐘，道指跌逾600點。

02：55

美股週四午盤跌幅擴大，道指跌逾500點；納指跌405點，或2.98％。10年期美債收益率曾突破1.61％。大跌市中，GME股票升86.7%，報價170美元。