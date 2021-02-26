美股｜10年美債息曾突破1.6厘　科技股再遭拋售　納指瀉3.52%

撰文：高江進
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美股三大指數2月25日大幅收跌，其中道指跌超500點，跌幅達到1.75%。此外，10年期美債息盤中突破1.6厘，估值高昂的科技股跌幅較大，WSB概念股走勢分化。
數據顯示，截至美股2月25日收盤時，道指跌559.85點，或1.75%，報31402.01點；納指跌478.54點，或3.52%，報13119.43點；標普500指數跌94.09點，或2.45%，報3829.34點。
科技股遭遇重挫，以五大科技股「FAANG」為例，臉書（Facebook）跌3.64%；蘋果（Apple）跌3.48%；亞馬遜（Amazon）跌3.24；奈飛（Netflix）跌1.21%；谷歌（Google）跌3.26%%。此外特斯拉（Tesla）跌8.06%；英特爾（Intel）跌4.42%。
WSB概念股走勢分化，高斯電子（KOSS）漲16.76 %，遊戲驛站（GameStop）漲18.57%，AMC娛樂跌8.80%，Express跌7.29%，Sundial Grower跌5.52%。
截至發稿，反映市場恐慌程度的VIX指數漲近20%。
至於債息，10年期債息周四曾突破1.6厘關口，高見1.614厘，升幅達到22.2個基點 ，現回落至1.53厘。美國財政部較早前拍賣610億美元7年期國債，今輪拍賣中標利率為1.195厘，投標倍數2.04，創歷史新低，此前6次拍賣的認購倍數均值為2.35。