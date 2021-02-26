SEC或將調查馬斯克「狗狗幣」推文　特斯拉及狗狗幣大跌

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-26 07:28

2月26日消息，市場傳出美國證券交易委員會（SEC）將調查特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）上有關「狗狗幣」的推文。馬斯克方面對該消息回應表示：「我希望他們會調查，這會非常棒。」截至25日收盤，特斯拉收跌8.06%，報682.22美元。狗狗幣跌超5%，報0.052美元/枚。

綜合媒體2月26日報道，從突兀地在社交媒體上喊出「狗狗幣」（DOGE）、P圖模仿動畫片經典場景、到發起投票鼓吹「狗狗幣是未來地球貨幣」，隨後身體力行給孩子入手狗狗幣。在過去一個月裏，狗狗幣的知名度在全球飆升。

僅2月4日一天，馬斯克在推特上6次提及加密貨幣「狗狗幣」，隨後這種加密貨幣的價格迅速上漲了60%，達到100億美元，成為全球排名第8的加密貨幣。

由於巨大的社會影響力，每次馬斯克在社交媒體上提及狗狗幣都能引發這一惡搞虛擬幣的價格飆升，例如2月24日「狗狗幣登上月球」的漫畫誘發該幣種價格大漲10%。

作為比特幣的堅定擁躉，馬斯克鼓吹狗狗幣的行為早已引發了同為「幣圈人」的不滿。其中的一個重要原因是狗狗幣誕生之初就有嘲諷當時大量空氣幣的意圖，由於超大額的發行量（最初設定為1000億枚上限，後續已取消），長期以來不具備炒作的基本邏輯。知名對沖基金經理、虛擬貨幣好倉Mike Novogratz早些時候接受採訪時也表示，（狗狗幣）原本只是一個玩笑，但現在這麼高的市值會導致許多人損失一大筆錢。

另外，有媒體指，特斯拉Model 3加州生產線暫時停產，分析師認為原因主要是晶片短缺。

特斯拉已經吿訴旗下員工，加州汽車組裝廠Model 3的部份生產工作將暫時停擺。加州弗裏蒙特MODEL 3生產線上的特斯拉工人被吿知，他們的生產線從2月22日開始停產，直至3月7日。