全球最大主權基金加倉中國股票　第一大重倉股為阿里

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-26 09:11

全球最大主權基金﹕挪威政府全球退休基金持倉於周四（25日）全面曝光。截至2020年底，該基金持倉中的前三大重倉股分別為阿里巴巴、騰訊控股、美團。

據《中國證券報》周五（26日（報道，截至2020年底，挪威政府全球養老基金持倉中包含742家中國公司，其中第一大重倉股為阿里巴巴。對於A股的第一大重倉股是中國平安，並不是A股股價最高的貴州茅台。

與2019年年底相比，2020年挪威政府全球養老基金所持中國股票投資市值從2361億元人民幣（下同）升至3,205億元。該基金在2020年對於中國股票持倉市值增加了35.75%；而以人民幣計，其中國股票投資平均回報率為29.7%。業內人士據此估算，挪威政府全球養老基金在2020年對中國股票進行了加倉。

投資中國資產市值達3218億元

挪威政府全球養老基金2月25日公布2020年年報。截至2020年底，基金持倉市值為10.9萬億挪威克朗，折合人民幣83,458億元。其中，權益資產投資約佔72.8%，固定收益資產投資約佔24.7%，房地產投資約佔2.5%。

挪威政府全球養老基金2020年成績不俗，整體投資回報率達10.9%。其中，權益資產投資回報率為12.1%。在權益資產投資中，科技類公司居功至偉，此類股票2020年回報率超過40%。

截至2020年底，挪威政府全球養老基金對於中國資產的投資市值折合人民幣3218億元，絕大部分為股票投資。

截至2020年底，挪威政府全球養老基金的股票投資覆蓋了742家註冊地為中國內地的公司。與2019年底相比，中國股票投資市值從2,361億元升至3,205億元。

新興市場在該基金權益資產投資中佔比為12%，其中，中國佔比最多。2020年，以人民幣計，中國權益投資平均回報率為29.7%，是貢獻最大的市場之一。中國權益投資佔全部權益投資比例為5.3%。

該基金對於中國股票持倉前三大重倉股分別為阿里巴巴、騰訊控股、美團，持倉市值分別為425億元、380億元、127億元，阿里巴巴和騰訊控股更是躋身挪威政府全球養老基金的前20大重倉股。而A股第一大重倉股為中國平安，持倉市值為82億元；貴州茅台持倉市值約42億元。

與2019年底相比，挪威政府全球養老基金對很多中國公司進行了加倉。例如蔚來汽車，2019年底持股佔總股本比例僅為0.03%，到了2020年底，這一比例升至0.87%。再如小米集團，2019年底其持有股份佔小米集團總股本比例為0.62%，2020年底這一數值升至0.78%。又如京東集團，2019年底其持有股份佔總股本比例為0.38%，2020年底這一數值升至0.78%。

值得注意的是，2019年底該基金持有貴州茅台的股份佔總股本比例為0.13%，2020年底這一數值升至0.17%。

全球「金主」增加A股投資

挪威央行投資管理公司此前表示，一直在尋覓中國投資操盤手。此外，2020年10月，英國養老金「從邊境到海岸」也選出了中國股票投資操盤手。幾乎同時，2020年澳洲養老金投資機構State Super也將橄欖枝投向大名鼎鼎的投資機構AQR等，委託其進行A股投資。

在全球低利率的背景下，中國是全球「金主」增厚收益的不二之選。

全球「金主」增加A股投資的步伐不停。歐洲資管巨頭百達集團合夥人Renaudde Planta近期表示，一是在全球低利率的環境下，中國的貨幣政策比較合理，這支撐人民幣走強；二是中國是全球少數在未來可維持高速增長的經濟體；三是國際指數已經將A股納入。海外機構投資者對A股相對低配，他們增加A股投資是必然趨勢。

此外負責香港強積金投資的資管機構近期正在與監管機構商議，希望將滬深交易所的股票加入投資組合，以增厚收益。香港監管機構在2020年底放開了香港「強積金」投資內地股市的限制。有香港基金經理表示，不少投資機構對此興致盎然。