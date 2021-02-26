恒指全日暴瀉近1100點　ATMX紛紛捱沽　金融股低收

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-26 16:43

美債息盤中曾突破1.6厘，其後回順至1.5厘水平。隔晚美股大瀉，道指收市下瀉559點或1.75%，報31402點；納指則下挫478點或3.52%，收市報13119點，科技股及電動車板塊成重災區。

【16:21】恒指全日跌近1100點

恒指全日捱沽，跌1,093點，收市報28980點，國指收市報11247點，跌470點，科指收市報8954點，跌542點，成交額為3,202億元。

科技股全面下挫，騰訊（0700）收市報662.5元，跌4.2%，小米（1810）收市報25.3元，跌5.8%，美團（3690）跌8.3%，收市報340元，阿里巴巴（9988）收市報232.4元，跌4.5%。

金融股亦低收，滙豐（0005）收市報47.3元，跌0.7%，中銀（2388）跌1%，收市報25.8元，渣打（2888）跌5.7%，收市報51.05元。

汽車股同樣全面受壓，比亞迪（1211）收市報197.2元，跌8.8%，吉利（0175）收市報25.2元，跌5.3%，東風（0489）收市報7.14元，跌4.2%。

公用股方面，煤氣（0003）跌0.5%，收市報11.62元，中電（0002）收市報75元，跌1.6%。

【15:56】恒指跌幅持續擴大 銀行股普跌

恒指跌幅擴大，低見29008點，成交額達2,582億元。

銀行股普跌，中銀香港（2388）跌1.34%，渣打集團（2888）跌5.45%，友邦保險（1299）跌3.22%。

【15:37】Bitcoin繼續走低 區塊鏈概念股跌幅明顯

Bitcoin繼續走低，價格盤中一度接近45000美元/枚，最新報45327美元/枚。

區塊鏈概念股跌幅明顯，火幣科技（1611）跌18.72%，歐科雲鏈（1499）跌17.72%，雄岸科技（1647）跌15%。

【15:18】恒指跌幅擴大至千點 公用股成逆市資金避風港

公用股成逆市資金避風港。中電（0002）跌不足1%，煤氣（0003）逆升0.34%。

金屬資源股普跌，招金礦業（1818）跌3.97%，山東黃金（1787）跌5.76%，中國黃金（2099）跌6.85%。

【15:10】恒指跌幅擴大 午後挫逾千點

A股收市後，港股跌幅擴大，最新跌逾1,000點，低見29052點，成交額達2,300億元。成份股之中，以藥明生物（2269） 表現最差，最新挫逾8%；美團（3690）亦跌逾6%。

【15:02】內地股市低收 上證險守3500點

內地股市低收，上證收市報3509點，跌75點，深成收市報14507點，跌321點，滬深300收市報5336點，跌132點，創業板收市報2914點，跌63點。

【14:57】亞太區股市全面下挫

亞太區股市全面下挫，日股瀉1202點，收市報28966點，澳洲ASX 200指數收市報6673點，跌160點，台灣加權指數收市報15953點，跌498點，韓國KOSPI指數收市報3012點，跌86點。

【14:50】恒指曾跌近千點

北水流出港股市場規模約60億元。港股午後跌幅持續加劇，恒指曾跌992點，最新報29113點，跌960點，科指最新報8969點，跌527點，國指最新報11291點，跌426點。

【14:23】恒指跌近900點

恒指跌幅仍維持在近900點跌幅，恒指最新報29190點，跌884點，國指最新報11355點，跌382點，科指最新報9017點，跌478點。

濠賭股銀娛（0027）暫企穩70元，最新報70.25元，跌5.1%，澳博（0880）跌6.3%，報10.78元，新濠（0200）跌3.8%，報16.02元。

友邦（1299）失守100元，跌2.9%，報97.95元。

【13:37】恒指跌逾900點

大市跌幅持續擴大，最新報29133點，跌941點，科指失守9000點，報8974點，跌522點，國指最新報11299點，跌417點。

騰訊（0700）跌3.6%，報666.5元，阿里（9988）跌4.6%，報232.2元，比亞迪（1211）瀉8.3%，報198.3元。

【13:15】恒指午後跌幅再次擴大

港股在午後跌幅再次擴大至800點，報29273點，科指跌460點，報9036點，國指報11364點，跌353點。

美團（3690）跌5.8%，小米（1810）跌4.8%，報25.55元，騰訊（0700）跌3%，報670.5元。

【12:08】港股半日跌731點

港股今日受到外圍股市拖累，曾大跌逾900點，其後在低位徘徊，中午收市報29342點，跌731點，國指最新報11404點，跌312點，科指報9056點，跌440點。

隨著美國國債孳息率上揚，科技股成為投資者沽貨對象。騰訊（0700）跌2.7%，報672.5元，美團（3690）跌5.8％，報349元，京東（9618）跌4%，報363元。

英鎊轉弱，長和（0001）回落，半日跌3.2%，報59.8元，長建（1038）跌0.9%，報45.6元，長實（1038）中午收市報46.05元，跌3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，報47.5元，渣打（2888）跌5.6%，報51.06元。

車股方面，長汽（2333）跌1.8%，報22.1元；比亞迪（1211）曾失守200元，報201元，跌7%，吉利（0175）跌3.8%，報25.6元。

【11:40】港股跌幅擴大至逾700點

大市跌幅再次擴大，最新報29366點，跌707點，國指最新報11418點，跌298點，科指最新報9069點，跌427點。

小米（1810）挫4.5%，報25.65元，阿里（9988）跌4.1%，最新報233.4元，騰訊（0700）跌2.7%，報673元。

【10:31】恒指跌幅收窄 挑戰收復29500點

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報29562點，跌511點，國指最新報11523點，跌193點，科指最新報9162點，跌334點。

【10:05】恒指跌幅收窄 挑戰收復29500點

港股開市後，跌幅一度擴大至900點，及後跌幅迅速收窄至600點內，最高見29489點。大市成交額達700億元。

成份股之中，舊經濟股支撐大市，中銀香港（2388）升近1%；中石油（0857）、中生製藥（1177）、煤氣（0003）亦輕微倒升。

【09:57】藍光嘉寶復牌揚近2成

碧桂園服務（6098）與藍光嘉寶（2606）控股股東日前訂立諒解備忘錄，碧桂園擬以每股42.1105元人民幣，購入由對方持有的1.15億股藍光嘉寶H股。碧桂園服務與藍光嘉寶今早復牌，前者最新報61.15元，跌8.7%；藍光嘉寶最新報46.65元，升19.8%。

【09:44】港股跌幅擴大

港股跌幅擴大，恒指最新報29204點，跌869點，國指最新報11356點，跌360點，科指最新報9004點，跌492點。

騰訊（0700）曾低見665元，最新報673元，美團（3690）低見344元，最新報350.4元，跌5.4%。

【09:40】滙控友邦跌逾2%

港股金融股跌幅擴大。滙控（0005）報46.55元，跌2.3%。友邦（1299）報98.6元，跌2.28%。恒生銀行（0011）報150.6元，跌0.92%。中銀香港（2388）報26元，升0.19%。宏利金融（0945）報156.5元，跌0.51%。東亞銀行（0023）報17.94元，跌2.6%。國壽（2628）報16.58元，跌1.54%。

內銀股方面，工行（1398）報5.21元，跌0.57%。建行（0939）報6.31元，跌0.63%。中行（3988）報2.75元，跌0.72%。農行（1288）報2.89元，跌0.69%。招行（3968）報63.1元，跌1.41%。

【09:27】港股金融股開市表現偏軟

美國10年期國債孳息率上升，港股金融股開市表現偏軟。

滙控（0005）開市47.5元，跌0.32%。友邦（1299）報99.6元，跌1.29%。恒生銀行（0011）報150元，跌1.32%。中銀香港（2388）報25.8元，跌0.96%。宏利金融（0945）報156元，跌0.83%。東亞銀行（0023）報18.38元，跌0.22%。

【09:20】恒指初報29412點 跌662點

受累美股周四急瀉，港股今早低開662點或2.2%，報29412點。52隻成份股之中，只有中國銀行（3988）錄得升幅。美團（3690）低開5.78%，報349元；銀娛（0027）績後挫4.59%，報70.65元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、騰訊（0700）均低開3%以上。

【09:12】日股跌幅收窄至不足700點

日股跌幅收窄，最新報29506點，跌664點，澳洲ASX 200指數最新報6706點，跌127點，韓國KOSPI指數最新報3026點，跌72點。

匯市方面，美元兌港元最新報7.755，美元兌日圓最新報106.22。

【08:33】港股ADR挫630點

美股大幅受挫，累及港股ADR指數受壓，按比例計算，收報29443點，跌630點或2.14%。其中，騰訊控股ADR跌2.7%，折合報672港元。

【08:32】軟銀大跌近4% 失守1萬日圓

軟銀大跌3.9%，報9,958日圓，Uniqlo母公司迅銷最新報10.7萬日圓，跌2..3%，豐田跌1.2%，報7,921日圓。

【08:24】亞股普遍向下

亞太區股市普遍下挫，日股最新報29247點，跌921點，澳洲ASX 200指數最新報6664點，跌169點，韓國KOSPI指數最新報3011點，跌88點。

【08:10】日股瀉841點

日股開市偏軟，日經225指數開盤瀉1.37%，最新報29327點，大瀉841點或2.79%。