港股跌幅一度收窄至600點內　曾收復29400點關｜持續更新

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-26 10:07

美債息盤中曾突破1.6厘，其後回順至1.5厘水平。隔晚美股大瀉，道指收市下瀉559點或1.75%，報31402點；納指則下挫478點或3.52%，收市報13119點，科技股及電動車板塊成重災區。

【10:05】恒指跌幅收窄 挑戰收復29500點

港股開市後，跌幅一度擴大至900點，及後跌幅迅速收窄至600點內，最高見29489點。大市成交額達700億元。

成份股之中，舊經濟股支撐大市，中銀香港（2388）升近1%；中石油（0857）、中生製藥（1177）、煤氣（0003）亦輕微倒升。

【09:57】藍光嘉寶復牌揚近2成

碧桂園服務（6098）與藍光嘉寶（2606）控股股東日前訂立諒解備忘錄，碧桂園擬以每股42.1105元人民幣，購入由對方持有的1.15億股藍光嘉寶H股。碧桂園服務與藍光嘉寶今早復牌，前者最新報61.15元，跌8.7%；藍光嘉寶最新報46.65元，升19.8%。

【09:44】港股跌幅擴大

港股跌幅擴大，恒指最新報29204點，跌869點，國指最新報11356點，跌360點，科指最新報9004點，跌492點。

騰訊（0700）曾低見665元，最新報673元，美團（3690）低見344元，最新報350.4元，跌5.4%。

【09:40】滙控友邦跌逾2%

港股金融股跌幅擴大。滙控（0005）報46.55元，跌2.3%。友邦（1299）報98.6元，跌2.28%。恒生銀行（0011）報150.6元，跌0.92%。中銀香港（2388）報26元，升0.19%。宏利金融（0945）報156.5元，跌0.51%。東亞銀行（0023）報17.94元，跌2.6%。國壽（2628）報16.58元，跌1.54%。

內銀股方面，工行（1398）報5.21元，跌0.57%。建行（0939）報6.31元，跌0.63%。中行（3988）報2.75元，跌0.72%。農行（1288）報2.89元，跌0.69%。招行（3968）報63.1元，跌1.41%。

【09:27】港股金融股開市表現偏軟

美國10年期國債孳息率上升，港股金融股開市表現偏軟。

滙控（0005）開市47.5元，跌0.32%。友邦（1299）報99.6元，跌1.29%。恒生銀行（0011）報150元，跌1.32%。中銀香港（2388）報25.8元，跌0.96%。宏利金融（0945）報156元，跌0.83%。東亞銀行（0023）報18.38元，跌0.22%。

【09:20】恒指初報29412點 跌662點

受累美股周四急瀉，港股今早低開662點或2.2%，報29412點。52隻成份股之中，只有中國銀行（3988）錄得升幅。美團（3690）低開5.78%，報349元；銀娛（0027）績後挫4.59%，報70.65元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、騰訊（0700）均低開3%以上。

【09:12】日股跌幅收窄至不足700點

日股跌幅收窄，最新報29506點，跌664點，澳洲ASX 200指數最新報6706點，跌127點，韓國KOSPI指數最新報3026點，跌72點。

匯市方面，美元兌港元最新報7.755，美元兌日圓最新報106.22。

【08:33】港股ADR挫630點

美股大幅受挫，累及港股ADR指數受壓，按比例計算，收報29443點，跌630點或2.14%。其中，騰訊控股ADR跌2.7%，折合報672港元。

【08:32】軟銀大跌近4% 失守1萬日圓

軟銀大跌3.9%，報9,958日圓，Uniqlo母公司迅銷最新報10.7萬日圓，跌2..3%，豐田跌1.2%，報7,921日圓。

【08:24】亞股普遍向下

亞太區股市普遍下挫，日股最新報29247點，跌921點，澳洲ASX 200指數最新報6664點，跌169點，韓國KOSPI指數最新報3011點，跌88點。

【08:10】日股瀉841點

日股開市偏軟，日經225指數開盤瀉1.37%，最新報29327點，大瀉841點或2.79%。