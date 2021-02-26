朝雲集團（6601）今招股　一手500股入場費4646元｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-26 10:47

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（6601）今日開始招股，全球發售共3.33億股，當中約一成在港公開發售。每股發售價介乎7.8元至9.2元；一手500股，入場費4,646元。今日起招股，下周三（3月3日）截至認購，3月9日公布招股結果，翌日掛牌上市。

按照發售價範圍的中位數8.5元計算，經扣除應付的預計包銷費用及預計發售開支後，假設超額配股權未獲行使，則估計全球發售所得款項淨額約26.63億元；假設超額配股權悉數獲行使，則為30.72億元。

集團計劃集資所得淨額的20%用於增強研發能力，包括研發新產品、升級現有產品、開發新品牌及新品類。另外，20%用於改善銷售和分銷網絡；15%用於市場營銷活動，以加強品牌建設和產品推廣；10%用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性；10%用於實施數字化戰略，加強信息技術基礎設施；15%用於上游和下游業務的戰略性收購；10%用於營運資金及其他一般公司用途。

中國家居護理行業排名第四

朝雲集團是中國領先的一站式多品類家居護理及個人護理平台，開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。旗下家居護理產品包括一系列廣泛的殺蟲驅蚊產品，以及若干家居清潔產品；空氣護理產品包括各種各樣的空氣清新劑；個人護理產品包括護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水；寵物護理產品包括各種各樣的寵物香波及除臭劑。

根據灼識諮詢的資料，朝雲集團在2015年至2019年間過往五年間，按零售額計，在中國家居護理行業本土公司中位列第三，並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四，於2019年佔市場份額6.3%。