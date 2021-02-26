恒指季檢｜阿里健康、龍湖、海底撈染藍　溫傑：唔理解選股機制！

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-26 18:48

恒生指數迎來今年首次季檢。恒指公司宣布，最新納入阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）、海底撈（6862）。成份股數目將由 52 隻增加至 55 隻，變動將於3月15日（星期一）生效。

另外恒生國企指數「兩進四出」，其中碧桂園服務（6098）及農夫山泉（9633）獲納入國指成份股。至於中國海螺（0586）、中石油（0857）、恒安國際（1044）、華潤燃氣（1193）遭剔出國指成份股；成份股數目由現時 52 隻重置至 50 隻。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，恒指公司選股另類，代表性有限。（資料圖片）

溫傑批選股欠代表性 大嘆「牛年懸案」

對於是次恒生指數季檢結果，光大新鴻基財富管理策略師溫傑直言「完全估唔到」。他原本預計京東（9618）及比亞迪（1211）能夠成功染藍，結果「全軍覆沒」，無一命中。

溫傑坦言，過去美團（3690）首次染藍失敗已經令他感到意外，對於是次季檢結果他更是難以理解，「唔係估錯咁簡單，係唔理解佢選股機制」。他指出，龍湖是內房企業，成份股之中並不缺乏這類股份，但卻獲納入藍籌名單。反之，是次季檢並未有增加更多新經濟公司，三家獲染藍的公司，只有阿里健康可稱上新經濟。

溫傑更指，市場上幾乎沒有人成功預測是次的染藍名單，「估中三隻難中過三重彩」，反映恒指公司選股另類，代表性有限。他最後更大嘆，「今次係牛年懸案！」。

恒指改革諮詢下周公布

至於恒指改革諮詢將於下周一公布，按早前諮詢建議，主要變動包括（1）恒指成份股可由現時52隻增加到65至80隻，及取消上市時間要求；（2）成份股權重上限由10%降至8%；（3）第二上市及同股不同權股份權重上限由5%加至8%。

另外，為確保港股市場各個行業有平均代表性，恒指改革諮詢早前亦已建議，將12個行業分成6組挑選成份股，及根據每個行業組合的市值和成交額等來挑選。